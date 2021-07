Von Benjamin Miltner, Sabrina Lehr und Christoph Moll

Region Heidelberg. Corona, Digitalisierung und der Trend zum Ansiedeln großer Einkaufsmärkte in der Peripherie: Das sind nur drei der Herausforderungen, die sich gerade Kleinstädte im Zuge des Transformationsprozesses ihrer Zentren stellen müssen. Die RNZ hat dazu in den größten Kommunen rund um Heidelberg nachgefragt. So sehen die Gewerbevereine in Leimen, Neckargemünd und Sandhausen die größten Probleme und Chancen zur Belebung ihrer Innenstädte – vom BDS Eppelheim war keine Rückmeldung einzuholen.

> In Leimenzeigt sich Gerd-Peter Gramlich auf die Innenstadt angesprochen zwiegespalten. "Das Angebot aus gastronomischer Sicht ist Weltklasse", findet der Vorsitzende vom Gewerbeverband Leimen Aktiv. "Im Bereich Einzelhandel bekommen wir es aber nicht hin." Das liege mitunter daran, dass in der Innenstadt keine Ladenflächen in Größen vorhanden seien, wie sie "qualitativer Einzelhandel" benötigt. Um diesen Umstand zu ändern, setzt Gramlich seine Hoffnung in ein Zukunftsprojekt der Großen Kreisstadt: "Es soll ja das Stadthaus kommen, in dem Ladenflächen integriert werden sollen."

Gerd-Peter Gramlich. Foto: privat

Dies könne der Stadt Belebung verschaffen, "auch wegen der geplanten Tiefgarage", so Gramlich. Denn als eines der innerstädtischen Probleme hat Gramlich die mangelnde Aufenthaltsqualität in den zugeparkten Gässchen Leimens ausgemacht. Würden die Autos in der Tiefgarage parken, wäre buchstäblich Raum für eine Idee Gramlichs. "Vielleicht bestünde so mittelfristig die Chance, eine Fußgängerzone zu errichten", denkt er in die Zukunft. "Wir hätten Potenzial." Um das auszuschöpfen, gehören für ihn auch Veranstaltungen dazu. "Wir sind an dem Thema dran", betont er. So sollen – sofern es die Corona-Lage zulässt – Musikgruppen wieder auf dem Georgi-Marktplatz auftreten. "Wenn Live-Bands spielen, kommen die Leute", schlussfolgert Gramlich. Was die jüngsten Entwicklungen – gerade vor dem Pandemie-Hintergrund – angeht, kann er jedoch auch Positives berichten: "In Leimen ist mir kein Betrieb bekannt, der wegen Corona aufgeben musste."

> In Sandhausen freut sich Birgit Mattern, dass alle größeren Läden die schweren vergangenen Monate überstanden haben und "nicht so viel Leerstand wie in manch anderem Ortskern" herrsche. Die Erste Vorsitzende des Gewerbevereins sieht in Sandhausen einen "schönen Mix im Zentrum", auch wenn das eine oder andere fehle, wie etwa ein Laden für Geschenkartikel, Schuhe sowie Mode für ältere Leute. Als größeres Manko sieht Mattern den Mangel an Plätzen zum Verweilen. "Am Lège-Cap-Ferret-Platz gab es zu meinen Kinderzeiten eine Pizzeria.

Birgit Mattern. Foto: Fastner

Das muss nicht sein, ein kleines Café würde schon reichen, der Platz ist ja schön", meint die Ur-Sandhäuserin. Sie hofft, dass mit dem neuen Bürgermeister Hakan Günes in ein paar Projekte neuer Schwung kommt, etwa ins sanierungsbedürftige Vereinshaus "Dorfschänke". "Vielleicht kriegt man etwas Verkehrsberuhigtes hin", baut Mattern auf die Initiative von Verwaltung und Gemeinderat, die gerade das Verkehrskonzept für Sandhausen überarbeiten. Die Hauptstraße werde aber wohl eine Durchfahrtsstraße bleiben – und beengt sowieso. Zumindest für ein paar Tage soll die Hauptstraße 2022 wieder zur Fußgängerzone werden, wenn nach zwei Jahren Pandemie-Pause die "beliebte Frühlingsmeile" den Ortskern beleben soll. Was die Digitalisierung betrifft, habe sich der Gewerbeverein indes eine " gemeinsame lokale Plattform" für den Sandhäuser Einzelhandel auf die Fahnen geschrieben.

> In Neckargemündist Ralph Dreher froh, dass bisher fast alle Betriebe und Restaurants die Corona-Pandemie überstanden haben. "Viele haben unter Corona gelitten und wir haben auch Leerstände, aber wir hatten zuletzt auch Neueröffnungen zu verzeichnen", berichtet der Vorsitzende des Gewerbevereins. So habe ein syrischer Flüchtling eine Änderungsschneiderei eröffnet, es gibt einen neuen Second-Hand-Laden und auch einen neuen Fast-Food-Imbiss in der Hauptstraße. Im ehemaligen Reisebüro Bauder eröffnete der Immobilienmakler "Engel und Völkers" an prominenter Stelle eine Filiale. "Es gibt auch viele positive Aspekte", freut sich Dreher.

Ralph Dreher. Foto: privat

Was kann für eine weitere Belebung der Altstadt getan werden? "Wir warten darauf, dass wir unseren Abendbummel wieder einführen können", sagt Dreher. Im besten Fall kann im September freitags wieder länger in Verbindung mit einer Aktion eingekauft werden. Generell solle der Abendbummel konzeptionell künftig etwas anders aufgestellt werden. Zudem sollen insbesondere die für Touristen interessanten Betriebe und Lokale besser ausgeschildert werden. Das "Management" von Leerständen liegt bei der Stadt, der Gewerbeverein will aber auch hier das Netzwerk verbessern. Was den Branchenmix in der Altstadt angeht, ist Dreher zufrieden. "Mehr geht immer, aber wir haben sehr hübsche Lädchen", meint Dreher. Schön, aber wohl illusorisch ist ein Nahversorger beziehungsweise größerer "Tante-Emma-Laden" in der Altstadt. Eine Lücke gibt es nach dem Ende des Modehauses Leist auch bei der Bekleidungs-Branche. "Die Attraktivität der Altstadt ist gegeben", betont Dreher. "Nun müssen alle die Corona-Nachwehen bewältigen." Der Gewerbevereinschef freut sich auf die Entwicklung um den Marktplatz, wo im ehemaligen Modehaus die Kaffeerösterei mit Café und Eisdiele vor der Fertigstellung steht. "Das wird für Belebung sorgen."