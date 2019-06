Von Doris Weber

Dossenheim. "Was habt Ihr da wieder gemacht?" In ,Dossemarisch’ gesprochen, ist die Frage zum geflügelten Wort geworden und eindeutig einer Person zugeordnet: Oskar Zimmermann. Am heutigen Freitag wäre der ehemalige RNZ-Fotograf und gestandene Sozialdemokrat 100 Jahre alt geworden. Für Rüdiger Neumann, den Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins, war das der Anlass, eine "Gedächtnisfeier" zu organisieren. Die Verdienste von Zimmermann in der Gemeinde und darüber hinaus sind groß. Im Rathaussaal erinnerte man im Beisein seiner Tochter Birgit, deren Mann Wolfgang Sturm sowie weiterer Verwandten an die lokale Persönlichkeit.

Birgit Sturm dankte anschließend Neumann und allen Akteuren für die gelungene Feier. "Das hätte meinem Vater sicherlich auch gefallen", sagte sie beeindruckt vor zahlreichen Gästen, darunter auch Altbürgermeister Hans Lorenz. Dessen Nachfolger, Bürgermeister David Faulhaber, hatte die zentrale Rede zum Gedenken gehalten. Zunächst der Musikverein unter der Leitung von Marcel Hamaekers und später Hans-Jürgen Ott am Akkordeon gestalteten die Feierstunde musikalisch mit.

Als jahrzehntelanger sozialdemokratischer Kommunalpolitiker aus Leidenschaft war Zimmermann mit dem Ehrenring der Bergstraßengemeinde und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er war Ehrenvorsitzender des Musikvereins, der Arbeiterwohlfahrt und einer der Väter der Jumelage mit "Le Grau du Roi" in Südfrankreich.

Oskar Zimmermann wurde am 7. Juni 1918 in Dossenheim geboren. Sein Vater hielt mit schwerer Arbeit als Taglöhner die sechsköpfige Familie über Wasser. Auf eine Lehre bei der Degussa folgten zunächst Arbeitsdienst und Westwallbau, dann der Krieg in Frankreich, Griechenland, Nordafrika und Russland. Das Kriegsende erlebte er in Salzburg, wohin er als Stabsfeldwebel den Reichsmusikzug der Hitlerjugend vor den Russen in Sicherheit gebracht hatte. Der US-General Patton erkannte das Organisationstalent von Oskar Zimmermann und machte ihn zum Kommandanten eines Durchgangslagers für Flüchtlinge, versprengte Landser und KZ-Flüchtlinge. Zurück in der Heimat, war Oskar Zimmermann dabei, als die Amerikaner am 5. September 1945 an Theodor Heuss, Hermann Knorr und Rudolf Agricola die Lizenz zur Herausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung übergaben. Die RNZ ließ ihn seither nicht mehr los. Er arbeitete bei ihr im Vertrieb, schrieb Berichte, schoss Fotos rund um Heidelberg. Der SPD trat Oskar Zimmermann 1946 bei. Er vertrat sie 27 Jahre im Gemeinderat bis 1989, im Ortsverein übernahm er auch als Vorsitzender Verantwortung. Als Mitbegründer der Partnerschaft mit Le Grau du Roi setzte er sich für die deutsch-französische Aussöhnung ein. Er starb am 20. November 2007 im Alter von 88 Jahren.

"Was erzählt man über jemanden, den man nie persönlich kennenlernen durfte?" So leitete Bürgermeister Faulhaber seine Rede zum Gedächtnis ein. Und weiter: "Wie fasst man ein solches Leben?" Es sei ihm eine Verpflichtung, Zimmermanns Andenken gerecht zu werden. Faulhaber gelang es, dessen Persönlichkeit angemessen zu würdigen. Auch heute würden solche Charaktere, die kritisch sind und gleichzeitig anpacken, gebraucht, meinte er auch im Hinblick auf die Sozialdemokratie und Europa. "Es war mir eine Ehre, ihn indirekt kennengelernt zu haben", endete seine Rede, und weiter: "Sie können sehr stolz auf ihn sein". Zuvor hatte Faulhaber auch an Lore Zimmermann erinnert: die starke Frau im Hintergrund. Ihr Todestag jährte sich just zur Gedenkfeier zum zehnten Mal.

Als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins zitierte Neumann Weggefährten aus Frankreich. So den inzwischen ebenfalls verstorbenen ehemaligen französischen Bürgermeister Etienne Mourrut. Mourrut hatte bei Zimmermanns Beisetzung an das für ihn "schönste und stärkste Bild" anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Jumelage: Oskar Zimmermann und Max Pellegrin, beide alte Soldaten, beide Gegner im Zweiten Weltkrieg, schnitten gemeinsam ein Brot an. "So bleibt er mir in Erinnerung, als ein Mann des Friedens, als ein überzeugter Europäer."

"O Zett" - mit seinen ausgesprochenen Initialen wurde Oskar Zimmermann oft schon von weitem empfangen. In Anzug mit Krawatte und seinem später schneeweißen Haar war er mit dem Kürzel "OZ" für die Rhein-Neckar-Zeitung aktiv, mit diesem Kürzel waren seine Texte und Bilder gekennzeichnet. "Lacht einmal, oder könnt Ihr das nicht mehr?", brachte er die Menschen vor seiner Linse zum Lächeln. Im Gedenken an ihn gelang ihm das auch bei dieser Feier.

Sein lang ausgeübter Beruf, seine Ehrenämter und sein langes Leben - Zimmermann wurde fast 90 Jahre alt - ermöglichten viele Begegnungen. So erinnerten sich viele an zahlreiche Treffen, entsprechend viel gab es zu erzählen. Nach dem bewusst kurz gehaltenen offiziellen Teil der Feier löste sich die Gästeschar daher keineswegs gleich auf. Im Gegenteil. Man blieb noch lang. Genauso hatte sich Initiator Neumann die Gedenkfeier vorgestellt.