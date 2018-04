Wiesloch/Nußloch/Leimen. (pol/run) In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag brachen unbekannte Täter in ein Reformhaus in Wiesloch ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür des Geschäfts in der Hauptstraße auf und drangen in die Verkaufsräume ein.

In einem Büroraum fiel ihnen eine Geldkassette in die Hände, die sie aufbrachen und daraus die Tageseinnahmen von Gründonnerstag und Karsamstag, sowie das Wechselgeld entnahmen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Höhe des Diebstahlschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Im Zeitraum zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag ereigneten sich weitere, ähnlich gelagerte Einbrüche. In Leimen brachen Unbekannte in ein Reisebüro in der Rathausstraße ein und entwendeten aus einer Geldkassette ebenfalls das Bargeld.

In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Nußlocher Hauptstraße versuchten Unbekannte erfolglos einzubrechen. Ebenso mussten Einbrecher bei einem Orthopädie-Geschäft in der Altwieslocher Straße in Wiesloch ihr Vorhaben unvollendet abbrechen. Auch hier zogen sie ohne Beute von dannen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, wird derzeit geprüft.