In puncto Warnhinweisen ist die Unterführung in Beutelsbach reicher bestückt.

Zuletzt blieb im März ein Laster an der Eisenbahnbrücke in Bammental (l.) hängen. Fotos: privat/ Stadt Weinstadt

Von Benjamin Miltner

Bammental/Weinstadt-Beutelsbach. Es passiert wieder und wieder: Ein zu hoher Transporter oder Laster fährt unter eine Bahnüberführung durch - und bleibt dabei hängen. Es kommt zur Sperrung der Straße, drumherum zu Staus und auch der Bahnverkehr muss häufig ausgesetzt werden, bis ein Statiker die Brücke auf mögliche Schäden überprüft hat. Ein Albtraumszenario, das in der Bammentaler Hauptstraße im Schnitt alle vier Monate Wirklichkeit wird. Aber nicht nur dort.

Szenenwechsel. Willkommen in Beutelsbach, einem Stadtteil der Kreisstadt Weinstadt im Remstal. Knapp 15 Kilometer östlich ist Gottlieb Daimler in Schorndorf geboren, 15 Kilometer westlich hat der Welt-Autokonzern in Stuttgart seinen Firmensitz - und irgendwo dazwischen scheint den Schwaben eine ihrer Kernkompetenzen abhanden gekommen zu sein: das Autofahren. Der Tatort: Die Straßenunterführung in der Cannonstraße. Wohnmobile, Kleinlaster, Sprinter, Krankenwagen, Postautos, Fahrzeuge mit Fahrrädern auf dem Dach: sie alle wollten hier trotz Fahrhöhe von gerade einmal zwei Metern durch - und waren zu hoch dafür. Bammental hat seine Brummi-Bremse, Beutelsbach seine Transporter-Falle.

In Weinstadt stand das Thema Unterführung über Jahre permanent auf der Tagesordnung. Nach jedem Vorfall diskutierten Gemeinderäte, Medien und Bürger über neue und alte Lösungen aus dem Dilemma. Erst kamen rot-weiße Balken, dann grell leuchtende gelbe Warntafeln samt Blinklichtern - die Unfallserie blieb. Noch mehr Schilder? Auffälliger geht es kaum noch. Fahrbahn tiefer legen? Zu steil, zu teuer. Eine Sperrung der Straße für erhöhte Fahrzeuge? Nicht realisierbar.

Im Juli 2017 folgte der Gemeinderat externer Expertise und ließ auf der Nordseite der Unterführung einen Höhenbegrenzer installieren. Eine Maßnahme, die erstens zuvor von der Stadt aus Sicherheitsgründen abgelehnt worden war. Und zweitens im vergangenen Dezember im Praxistest zunächst durchfiel. Die pendelnde Schaumstoffrolle wurde offenbar mutwillig entfernt und zierte so mehrmals den Boden am Fahrbahnrand, anstatt zu hohe Fahrzeuge auf rechter Höhe vor dem Engpass zu warnen. Dann wurden rot-weiße Kunststoffketten vertikal aufgehängt - und trotzdem krachte es wieder.

Vor allem im Netz und im sozialen Netzwerk Facebook war die Häme groß, von der "Lachnummer des Jahres" und Weinstadts 10.000- Euro-Denkmal" die Rede. Die Stadt war mit ihrem Latein am Ende. Stadtsprecher Jochen Beglau schwankte in der Waiblinger Zeitung zwischen Verzweiflung ("Wie viel Geld und Personalressourcen soll die Stadt noch für unaufmerksame Fahrer ausgeben?") und Galgenhumor: "Wir schauen, dass möglichst viele Sprinter in der Unterführung stecken bleiben, dann schaffen wir’s vielleicht sogar ins Guinnessbuch der Rekorde."

So weit kam es dann doch nicht. Im Gegenteil: Just als der Spott am Siedepunkt war, kehrte Ruhe ein. "Gott sei dank", sagt Stadtmitarbeiterin Dagmar Heerdt im Gespräch mit der RNZ. "Auch wenn es am Anfang nicht so aussah: Aber die Plastikkette funktioniert ganz gut, sie scheint ihren Zweck zu erfüllen." Dieses Jahr ist an der Beutelsbacher Bahnunterführung nur ein Sprinterbus hängen geblieben. Dieser kam von der anderen Seite - der ohne Höhenbegrenzer.

Zurück nach Bammental: Auch wenn Heerdt die örtlichen Gegebenheiten nicht kennt, rät sie: Es gilt, so auffällig und früh wie möglich vor dem Hindernis zu warnen, "am besten neongelb." Das hier geplante Höhenbeschränkungssystem mit Radar und Lichtsignal sollte mit möglichst großem Abstand zur Unterführung installiert werden.