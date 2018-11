Nußloch. (cm) Die Brandexperten der Heidelberger Kriminalpolizei zogen am Montag ohne Ergebnis ab: "Die Brandursache ist nach wie vor unklar", sagte Polizeisprecher Christoph Kunkel am Nachmittag auf RNZ-Anfrage. "Wir ermitteln nun in alle Richtungen." Auch Brandstiftung wird als Ursache für das Feuer in der Heidelberger Straße am Sonntagabend nicht ausgeschlossen.

Ein technischer Defekt kommt für den Brand des Holzunterstands wohl eher nicht in Frage, da es hier keine Stromleitungen gibt. Wurde das Feuer also etwa gelegt? Spuren von Brandbeschleuniger fanden die Fachleute am Montag jedenfalls nicht. Denkbar ist zum Beispiel, dass der Brand fahrlässig durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst wurde. Der Holzunterstand liegt direkt an einer Straße.

Es war kurz nach 22 Uhr, als die Nußlocher Feuerwehr am Sonntag alarmiert wurde. "Schon auf der Anfahrt haben wir den Feuerschein und die starke Rauchentwicklung gesehen", berichtete Kommandant Bernd Rensch. Das gelagerte Brennholz brannte lichterloh. Auch mit Unterstützung der Sandhäuser Wehr - insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz - gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das nur ein Meter entfernte Wohnhaus verhindern. Lediglich eine Glasscheibe des Wintergartens platzte durch die große Hitzeentwicklung. "Wenn wir nur fünf Minuten später gekommen wären, hätte es anders ausgesehen", meinte Rensch.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621/1744444 zu melden.