Neckargemünd. (nah) "Der Name ist uns wie ein Licht hart an die Stirn gestellt" - mit diesen Versen beginnt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Ein Name soll Orientierung geben und auch ein Programm beinhalten. Das Hörsprachzentrum hat sich nach vielen Jahrzehnten Schulgeschichte nun einen Namen gegeben und nennt sich nach der Großherzogin, Sozialpolitikerin und Wohltäterin Luise von Baden, die von 1838 bis 1923 lebte. Ministerialdirigent Sönke Asmussen vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, einer der Redner des Festakts, nannte sie eine hochmoderne Frau, die sich - wie die Schule auch - beständig weiterentwickelte.

Die Schüler ließen es bei der "Taufe" auf den neuen Namen am Ende des Festakts richtig krachen. Mit Konfetti-Kanonen entfesselten sie einen Goldregen, der auf die Ehrengäste und auf die aufgebauten Schulmodelle der vergangenen 100 Jahre in glitzernden Schnipseln herunterschwebte. 13 Wörter bilden fortan die genaue Bezeichnung der Schule, an der sich in der Feierstunde mehrere Redner probierten.

Sie lautet: "Luise von Baden, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat Förderschwerpunkte Hören und Sprache" - oder wie es ein Schüler kurz und bündig zusammenfasste: "Ich geh’ auf die Luise".

Schulleiterin Noelle M. Soerensen konnte zu diesem besonderen Anlass in der Schulturnhalle eine Reihe von Ehrengästen begrüßen, darunter auch Bürgermeister Frank Volk, die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) und später auch Albrecht Schütte (CDU) sowie Eltern, Schüler und Lehrer.

Luise von Baden, die Namenspatronin, war von Anfang an in Person einer Schülerin zugegen, die die historische Persönlichkeit darstellte. Auch im Schulgebäude war die Wohltäterin Luise von Baden in Porträts allgegenwärtig. Eine Kurzbiografie informierte über ihre Lebensstationen. Mit Lied, Bodypercussion, Tanz, Dankesbriefen an Luise von Baden von Schülern, einem Video-Porträt über die Großherzogin Luise von Baden und Ansprachen beging die Schule das Ereignis. Die stellvertretende Schulleiterin Janine Pospiech führte dabei durch das Programm.

Die "Taufe" der Schule wurde mit einem großen Programm und vielen Auftritten gefeiert. Foto: Alex

Hermino Katzenstein würdigte in seinem Grußwort das Wirken von Luise von Baden und nahm Bezug auf den in der Bildungspolitik gesetzten Schwerpunkt der Wahlmöglichkeit, die neben sonderpädagogischen Schulen auch die Inklusion an allgemeinbildenden Schulen unterstützt. Der Schule gratulierte er zur weisen Namenswahl.

"Namen sind und schaffen Identität, lösen Assoziationen aus. Namen sind alles andere als Schall und Rauch", sagte Bürgermeister Frank Volk in seiner Ansprache und bezeichnete die Namensgebung als hervorragende Wahl gerade im Hinblick auf das segensreiche Wirken der Namenspatronin im Bildungsbereich und in Bezug auf Frauen.

Markus Harth beglückwünschte die Schule im Namen des Elternbeirats. "Sie sah die Probleme und ging sie mit Herzblut an", stellte er über Luise von Baden fest. Im Jahr 1902 übernahm sie das Protektorat des neu gegründeten Vereins für badische Taubstumme und unterstützte die Durchführung von Taubstummenkursen in der Märzgasse in Heidelberg.

Zwölf Jahre später wurde in der Quinckestraße in Heidelberg das neue Schulgebäude der Großherzoglichen Badischen Taubstummenanstalt erbaut, die Geburtsstunde der heutigen "Luise von Baden"-Schule in Neckargemünd. "Ein großer Name für eine großartige Schule", stellte er fest. An den Festakt schloss sich das Schulfest mit Tombola, Spielstraße, Info- und zahlreichen Aktionsständen sowie einem leckeren Essensangebot an.