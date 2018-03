Von Agnieszka Dorn

Leimen-Lingental. Es ist der schönste Tag im Leben - aber auch einer der teuersten. Teurer kann da eigentlich nur noch die Scheidung kommen, so heißt es - zumindest wenn man keinen Ehevertrag hat. Die Rede ist von der Hochzeit. Dieses Jahr werden sich viele Paare wegen der Zahlenkombination am 18. August 2018 (18.8.18) das Ja-Wort geben.

Im Landgut Lingental fand nun eine Hochzeitsmesse statt, die viele heiratswillige Pärchen anlockte. Vor allem auffällig viele junge Paare folgten der Einladung. So auch Johann und Laoura sowie Maren und Daniel. Die Pärchen planen ihre Hochzeit und schauten sich um, was gerade im Trend liegt. Das Landgut Lingental, so war zu erfahren, hält übrigens freie Trauungen auf dem Gelände am See ab, umgeben von grüner Natur.

Wer eine Hochzeit plane, gibt im Schnitt 20.000 bis 30.000 Euro aus, sagte Anne-Kathrin Zentsch, Geschäftsführerin vom Zentsch Event & Catering. Das Unternehmen hatte das Landgut vor einiger Zeit gekauft und die Hochzeitsmesse nun organisiert. Der Betrag kommt recht schnell zusammen: Ein schönes Hochzeitskleid sowie ein schicker Anzug, Ringe, ein passendes Hochzeitsauto, gutes Essen, ein Fotograf, DJ oder Live-Musik - und schon ist das Budget erreicht. Neben dem beliebten Schnapszahldatum, das jedes Jahr variiert, heiraten viele Paare im Wonnemonat Mai.

Die Messe bot das ganze Spektrum, was man für eine Hochzeit braucht, von Hochzeitskleidern über Hochzeitstorten bis zum richtigen Fahrzeug. Verschiedene Aussteller zeigten ihr Sortiment und boten ihre fachkundige Beratung an. "Heiraten in Vintagekleidern ist gerade sehr beliebt", sagte Natascha Metzler von "123 Braut und Bräutigam" aus Viernheim. Der Trend gehe zu schmalen Kleidern in Creme- oder Champagnerfarben. Bei den Herren sind es dunkelblaue Anzüge. Aber: Weil jede Frau auch irgendwo Prinzessin ist, wird oft in reichlich Tüll und Glitzer geheiratet.

Auch bei den Eheringen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert: Die traditionellen schlichten Eheringe aus Gold seien einfach nicht mehr zeitgemäß und am Aussterben, erklärte Michael Reichardt, Geschäftsführer von "123 Braut und Bräutigam". Die meisten Paare lassen die Ringe individuell gestalten. Neben Weißgold liege zartes Roségold im Trend, Frauen mögen zudem kleine Diamanten am Ring.

Nicht aus der Mode komme die Gravur auf der Innenseite des Rings, hier seien der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Viele Paare lassen sich Fingerabdrücke ihres Partners eingravieren, berichtet Michael Reichardt. Weiterhin konnten die Besucher unter anderem mit Veranstaltern von Feuerwerk oder Hochzeitsfotografen ins Gespräch kommen.