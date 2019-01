Region Heidelberg. (bmi) Nicht nur am Neckar herrschte Hochwasser, auch die anderen Bäche und Flüsse der Region rund um Heidelberg hielten die Feuerwehren auf Trab. Die RNZ gibt eine Übersicht.

Schönau: Um 13.30 Uhr war es vorbei mit der Sonntagsruhe für Hans-Peter Wey. Von da an war der Kommandant der Schönauer Feuerwehr mit seinen Kameraden bis in den frühen Montagmorgen fast pausenlos im Klosterstädtchen unterwegs. Die Bilanz: mehrere vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, 300 Sandsäcke und rund 40 Feuerwehrleute bei 25 Einsätzen - aber vor allem keine größeren Schäden. "Die haben wir zum Glück vermeiden können, weil wir früh begonnen haben und die Abstimmung perfekt geklappt hat", lobte Wey. Das Team sei an seine Grenzen gegangen und habe mit Unterstützung des Bauhofs die vielen Einsatzstellen routiniert abgearbeitet. Schwerpunkte lagen dabei im Ortsteil Lindenbach, am Erdbeerbuckelweg und Ostheimergrund sowie am Hasselbacher Hof. Am Ortseingang Altneudorf war die L 535 am Sonntagabend überflutet.

Neckarsteinach: Hier trat die Steinach am späten Sonntagabend aus ihrem Bett und überflutete den Bachweg. Mehrere Fahrzeughalter wurden festgestellt, zwei Autos mussten abgeschleppt werden: ein Fahrzeug aus der Slowakei sowie ein Leihwagen. Zuvor hatte die Feuerwehr in Darsberg mit überfluteten Straßen und Kellern zu kämpfen.

Neckargemünd-Mückenloch: Die K 4101 oberhalb Mückenlochs stand unter Wasser, das sich auf der Straße seinen Weg in den Ort bahnte. Zusammen mit der Straßenmeisterei befreite die Feuerwehr mit knapp 20 Einsatzkräften am Sonntagabend über drei Stunden lang einen rund 200 Meter langen Erdkanal von stauenden Steinen und Gestrüpp. So blieb es bei nur einem vollgelaufenen Keller.

Meckesheim: Auch hier wurde so mancher Feuerwehrmann am Sonntagabend um kurz vor 22 Uhr aus dem Bett geklingelt. Die Elsenz und vor allem der Lobbach waren an einigen Stellen kurz vor dem Überschwappen. Die Feuerwehr brachte Sperren an, öffnete und säuberte das Stauwehr an der Elsenz. "Die Maßnahmen haben gewirkt, Gott sei dank hat es dann auch zu regnen aufgehört", berichtete Kommandant René Faul.

Lobbach: Über die Landesstraße 595 zwischen Waldwimmersbach und Haag führte am Sonntagabend zwischenzeitlich ein drei Meter breiter Strom. Die Lobbacher Feuerwehr bereinigte die verstopften Einlaufschächte und machte die Straße wieder vollends befahrbar.

Bammental: Um kurz vor 2 Uhr berieten sich Kommandant Timo Winkelbauer, Bürgermeister Holger Karl und Bauhofleiter Bernhard Diehm im Feuerwehrhaus - so sieht es die zweite Alarmstufe des Hochwasserplanes für die Elsenz vor. Nach einer Stunde Kontrollfahrten kam dann die Entwarnung: Zwei Radwege wurden gesperrt, ansonsten waren keine Maßnahmen mehr nötig.