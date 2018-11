Es herrscht wieder Halteverbot

Auf Gelb am Boden folgt Gelb an der Windschutzscheibe. In dieser Woche entfernten Arbeiter die gelben Straßenmarkierungen, die in den letzten zwei Jahren den Verkehr regelten. Jetzt ist das Gleisbett zwischen Volksbank und Feuerwehr wieder für Autofahrer tabu - und damit gilt in der Hauptstraße wieder eingeschränktes Halteverbot. Deshalb verteilen Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) seit Dienstag eifrig gelbe Infozettel und beantworten geduldig die Fragen der verwunderten Passanten und Autofahrer.

Zwar galt das Halteverbot auch schon vor der Baustelle. Nur drückte die Stadtverwaltung früher noch ein Auge zu. Da gab es nur ein Knöllchen, wenn das Auto entgegen der Fahrtrichtung oder übermäßig lange abgestellt war. Diese Zeiten sind vorbei: Aus dem Rathaus heißt es, dass Falschparker in der Hauptstraße künftig mit einem 15-Euro-Strafzettel rechnen müssen. In etwa zwei Wochen werden die aktuellen Infozettel dann durch richtige Knöllchen abgelöst. Hinter der evangelischen Kirche könne man schließlich auf elf Flächen zwei Stunden kostenlos parken; hinter dem katholischen Gemeindezentrum gebe es insgesamt 54 Stellplätze, wo man bis zu zwei Stunden kostenlos parken könne. (aham)