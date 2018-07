Von Thomas Frenzel

Leimen. Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt ist auf der Höhe der Zeit, keine Frage: Mit ihren Laptops und anderen Kleincomputern können sich die Stadtmütter und -väter ins digitale Netzwerk des Rathauses einklinken und erhalten ihre Sitzungsunterlagen auf den Bildschirm.

Am Donnerstagabend waren aber weniger die digitalen, als vielmehr die analogen Sitzungsunterlagen gefragt. Jene, die schwarz auf weiß auf Papier gedruckt sind. Sie mussten als Kühlung spendende Fächer herhalten.

Denn die Räte kamen an diesem Abend gehörig ins Schwitzen. Das lag vielleicht an den 20 Tagesordnungspunkten, die noch vor der Sommerpause abgearbeitet sein wollten. Aber wohl eher lag es an der Marke 31,7. Das war die Temperatur, die den Sitzungssaal bis in den allerletzten Winkel ausfüllte. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald dazu: "Es ist sehr warm." Auf ein Jackett hat er, der immer auf korrekte Bekleidung bedacht ist, denn auch verzichtet.

So schön der Ferdinand-Reidel-Saal auch sein mag: Im Neuen Rathaus liegt dieser gemeinderätliche Tagungssaal direkt unter dem Dach. Er ist mit seinem Verzicht auf eine Klimaanlage ökologisch korrekt und er erfreut sich großer Fensterflächen, die für sonniges Tageslicht sorgen.

Das zeitigte natürlich Wirkung. Das funkgestützte W-Lan, das die tragbaren Räterechner mit dem Verwaltungsnetzwerk verbindet, machte Ärger beim Vorsitzungstest.

Laut OB war dieser aber nicht der eigenen Haustechnik geschuldet: Der Internetanbieter Unitymedia, der die Stadt bedient, hatte offenbar hitzebedingte Serverprobleme. Die waren bis zur Ratszusammenkunft wieder behoben.

Aber auch die ureigenste Haustechnik im Saal machte am tropischen Donnerstag nicht glücklich: Die Lautsprecheranlage hallte, knackte, fiel auch mal aus und sorgte - als der Lautstärkeregler nach oben geschoben wurde - auch für Rückkopplungen.

Ralf Lutsch, ein treuer Begleiter der Ratsversammlungen, sprach die Sprechanlagenprobleme an: Im Besucherraum sei alles nur schwer verständlich und sein Akustiker habe ihm bestätigt, dass diese Verständnisprobleme nicht bei ihm lägen.

Der OB räumte denn auch freimütig ein, dass die Anlage noch einem der vorangegangenen Sitzungssäle entstammt. Im Zuge der Haushaltsberatungen fürs nächste Jahr werde man sich dieses Themas annehmen, mit dem Ziel, eine "100-prozentig funktionierende Anlage" zu erhalten. Auch die von Lutsch angesprochenen speziellen Übertragungsschleifen für Hörgeräteträger sollen dann angesprochen werden.

Derweil Wolfgang Stern (CDU) fürs Funktionieren der Anlage einen preisgünstigen Ratschlag zum Besten gab - "man darf nicht ins Mikrofon reinbeißen, sondern muss ein paar Zentimeter Abstand halten" -, hatte Wolfgang Krauth (SPD) ein anderes, ein "ganz banales Anliegen": Ob man nicht die Sonnenschutzrollos nach oben ziehen und die Fenster öffnen könne. Draußen sei es kühler als im Sitzungssaal.

Gesagt, getan. Die Abendsonne stand allerdings noch so hoch, dass sie durch die geöffneten Saalfenster den Räten auf den Buckel brannte. Nach einer Viertelstunde waren die Rollos wieder unter, nun aber bei geöffneten Fenstern. Was gegen die Schweißperlen, die sich auf vielen Stirnen bildeten, aber nicht abhalf.

Für Labsal sorgte nur das hausmeisterliche Erfrischungsmanagement: Auch für die Besucher stand gekühltes Mineralwasser bereit. Und als sich dessen Temperatur der Saalhitze annäherte, gab es flaschenweise kühlen Nachschub. Der sonnte sich dann in größerem Interesse, als so mancher Tagesordnungspunkt ...