Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Wenn im Gemeinderat Beschlüsse wie jüngst der zur Erhöhung der Kindergartengebührengetroffen werden müssen, herrscht im Gremium in aller Regel Einigkeit. Dafür, warum das so ist, gibt es eine einfache Erklärung: Wie Bürgermeister-Sekretärin Evegret Tröster-Busch auf RNZ-Nachfrage erklärte, gehe ihre Chefin Sieglinde Pfahl oft schon sehr früh mit den Informationen auf die Fraktionen zu. "Sie lässt alles in den Ausschüssen vorberaten", so die Auskunft der Sekretärin.

So wurde auch die Gebührenanpassung für den kommunalen Kindergarten "Im Wiesengrund" ausführlich im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorberaten. "Die zahlreichen Veränderungen in der Lebenswelt von Kindern und deren Familien erfordern ständige Qualitätsverbesserungen im Erziehungs- und Bildungssektor und verquicken sich zusätzlich mit steigenden Personal- und Sachkosten", betonte Pfahl.

Die Zahlen dazu unterbreitete der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer. So dürften die Tarifabschlüsse und die Erweiterung der Betreuungsangebote im nächsten Jahr wohl die 800.000- Euro-Marke sprengen, während die Zuweisungen des Landes bei knapp 300.000 Euro liegen und im laufenden Jahr die Kindergartengebühren 119.000 Euro betragen. "Wir benötigen dringend eine Gebührenanpassung", beschwor Fischer die Räte, damit der Gemeindezuschuss aus allgemeinen Haushaltsmitteln nicht aus dem Ruder laufe.

Wie hoch fällt die prozentuale Anpassung des Beitrags für Kinder bis drei Jahre und über drei Jahre bei einer Betreuungszeit von sieben beziehungsweise zehn Stunden aus? So lautete der Knackpunkt, den das Gremium zu lösen hatte. Im Gegensatz zur Empfehlung der Kirchen sowie des Gemeinde- und Städtetags, die von zwanzig Prozent ausgehen, liegt jene in Heiligkreuzsteinach zukünftig bei zehn Prozent. Das Problem: Bislang war die Zehn-Stunden-Betreuung deutlich günstiger als die Sieben-Stunden-Betreuung. "Das mussten wir auf ein gleiches Verhältnis umstellen", erklärte Pfahl, was jetzt dazu führte, dass bei der Zehnstunden-Betreuung einmalig eine Erhöhung über der Zehn-Prozent-Marke anstand. Und den anwesenden Eltern nahm Fischer mit der Argumentation den Wind aus den Segeln, dass jene in der höchsten Einkommensstufe für 200 Stunden Betreuung gerade einmal 1,81 Euro die Stunde zahlen würden.

Den Gebührenanstieg hielt die Gemeindechefin für nicht erfreulich und schon gar nicht die unterschiedliche Erhöhung, deren Anpassung schon 2016 hätte erfolgen müssen. Wie die Bürgermeisterin unterstrich auch Hans-Ruprecht Klee (SPD) die Absicht, weiterhin ein verlässlicher Partner mit einem schönen Kindergarten zu bleiben. Er hoffe bei der guten Konjunkturlage auf mehr Geld für die Einrichtungen, würde sich aber erst dann zufriedengeben, wenn Gebührenfreiheit herrsche. "Leider können wir das in unserer Zuschussgemeinde nicht selbst verwirklichen", fügte Klee bedauernd hinzu.

Für die kostenfreie Nutzung trat ebenfalls Ratskollege Karl-Heinz Ehrhard (CDU) ein. Er hielt aber eine Erhöhung der Gebühren für erforderlich, zumal sich jene im Vergleich zu ähnlichen Gemeinden wie Heiligkreuzsteinach als sehr günstig erweisen. Schon jetzt trage die Gemeinde 48 Prozent der Kosten und bei der Ganztagesbetreuung mit den höheren Prozentzahlen entfalle nur eine Ungleichbehandlung. Ähnlich formulierte dies auch Ernst-Michael Heß für die Freie Liste Heiligkreuzsteinach (FLH). Er hob dabei noch einmal hervor, dass man deutlich unter den empfohlenen 20 Prozent liege.