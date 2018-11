Heiligkreuzsteinach. (cm) Die Bus-Irrfahrt des kleinen Tom aus dem Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Hilsenhain hat ein Nachspiel. "Das kann ja wohl nicht sein!", sagt Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl über die durch den Vorfall bekannt gewordene Praxis, dass Busfahrer einzelne Ortsteile gar nicht anfahren - und zwar dann, wenn niemand mehr im Bus sitzt. Oder die Fahrer dies zumindest glauben, wie es am Montag der Fall war. Der Busfahrer hatte den Sechsjährigen übersehen und ließ mehrere Haltestellen aus. Der Erstklässler blieb unbemerkt vom Fahrer sitzen, bis die Polizei ihn nach einer fast vierstündigen Fahrt kreuz und quer durch die Region "befreite".

Generell funktioniere der Busverkehr in der 3000-Seelen-Gemeinde mit ihren sieben Ortsteilen gut, schickt Pfahl vorweg. "Und wenn doch einmal etwas nicht klappt und wir das mitbekommen, kümmern wir uns postwendend darum und melden es beim Verkehrsverbund." So gebe es meist nach den Ferien im Schülerverkehr Anlaufschwierigkeiten. Meist handle es sich um Versehen der Busfahrer. "So einen Fall wie bei Tom hatten wir aber noch nicht", betont Pfahl.

Der Sechsjährige war am Montagmittag an der Grundschule im Kernort in den Bus der Linie 735 mit Ziel Hilsenhain eingestiegen, wo er wohnt. Doch um diese Uhrzeit fuhr der Bus nicht direkt in den Ortsteil, sondern zunächst in den Ortsteil Eiterbach, um dort zu wenden und wieder nach Heiligkreuzsteinach zurückzufahren. Laut Plan wäre es dann weiter über die Ortsteile Vorderheubach, Lampenhain, Bärsbach und Hilsenhain gegangen. Doch diese Strecke fuhr der Bus am Montag nicht, weil der Fahrer glaubte, dass schon alle Kinder ausgestiegen sind. "Wäre er die normale Linie gefahren, dann wäre das alles nicht passiert", gibt Rathauschefin Pfahl zu bedenken.

Die Bürgermeisterin wehrt sich nun gegen die offenbar gängige Praxis, dass Ortsteile in solchen Fällen einfach nicht angefahren werden. Dies sei nicht bekannt gewesen. "Das muss aufgeklärt werden", fordert Pfahl. "Wir zahlen dafür, dass die ganze Strecke gefahren wird und kriegen kein Geld zurück, wenn weniger gefahren wird." Allein die für die Ortsteile wichtige Linie 735 kostet die Gemeinde jedes Jahr rund 100.000 Euro. "Wir fordern nun, dass immer nach Plan gefahren wird", so Pfahl. Denn es könne ja theoretisch sein, dass in einem Ortsteil jemand an der Haltestelle wartet, um mit dem Bus in einen anderen Ortsteil zu fahren.

Übrigens: Zurück nach Heiligkreuzsteinach fahren die Linienbusse in aller Regel als Leerfahrt und bedienen nicht mehr die Ortsteile - so wie am Montag, als der Bus mit Tom seine Linie änderte und nach Neckargemünd und Wiesenbach fuhr. Aus Hilsenhain zum Beispiel kommt man nach 9 Uhr nicht mehr weg.

Auch der Elternbeirat der Grundschule hat sich mit einem Schreiben an den Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) eingeschaltet. Der Vorsitzende Nils Reinhard führt "eine ganze Reihe von Problemen in der Personenbeförderung" an, die im "Fall Tom" gipfelten. "Grundsätzlich sollte Ihr Personal die auf der Fahrtstrecke gelegenen Haltestellen kennen und ist verpflichtet, die auf dem Fahrplan ausgewiesene Strecke auch abzufahren", heißt es. Am Ende der Route müsse der Fahrer einen Kontrollgang im Bus machen. Vom BRN war übrigens keine Stellungnahme zu erhalten.