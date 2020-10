Von Thomas Seiler und Christoph Moll

Heiligkreuzsteinach. Es dauerte, bis Sieglinde Pfahl jubeln konnte. Viel länger als gedacht musste die Bürgermeisterin am Sonntagabend auf das Wahlergebnis warten. Doch um 19.24 Uhr brandete in der Steinachtalhalle großer Applaus auf. Mit 96,2 Prozent der Stimmen schickten die Heiligkreuzsteinacher ihre Rathauschefin in eine zweite Amtszeit. Obwohl die 53-Jährige keinen Gegenkandidaten hatte, lag die Wahlbeteiligung bei 48,6 Prozent.

Um Punkt 18 Uhr wurden die Wahlurnen geleert und die Auszählung begann. Foto: Alex

Wegen der Corona-Pandemie durften nur etwa 70 Personen die Bekanntgabe des Wahlergebnisses in der Steinachtalhalle verfolgen und mussten Masken tragen. Darunter waren Schönaus Bürgermeister Matthias Frick und dessen Amtsvorgänger Marcus Zeitler, die Rathauschefs Christoph Oeldorf aus Wilhelmsfeld und Volker Reibold aus Heddesbach sowie der CDU-Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte. Sie mussten sich gedulden.

Während in den Wahllokalen die Auszählung ratzfatz ging, dauerte es bei der Briefwahl länger. Wegen der Pandemie hatte die Gemeinde die Briefwahl beworben. Über 700 Bürger wollten schon vorab ihr Kreuzchen machen. Entsprechend lange dauerte die Auszählung.

Hintergrund Knapp 2200 Bürger des Odenwalddorfes waren am Sonntag zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Auf dem Stimmzettel stand lediglich Amtsinhaberin Sieglinde Pfahl (CDU). Hier das Wahlergebnis: > Wahlberechtigte: [+] Lesen Sie mehr Knapp 2200 Bürger des Odenwalddorfes waren am Sonntag zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Auf dem Stimmzettel stand lediglich Amtsinhaberin Sieglinde Pfahl (CDU). Hier das Wahlergebnis: > Wahlberechtigte: 2175 > Wähler: 1057 > Wahlbeteiligung: 48,6 % > Ungültige Stimmen: 36 > Gültige Stimmen: 1021 Davon entfielen auf ... > Sieglinde Pfahl (CDU): 982 (96,2 %) > Sonstige: 39 (3,8 %) (ths/cm)

Als dann Wahlleiterin Silke Knopf die Halle mit jeder Menge Papier betrat, wurde es mucksmäuschenstill. Dann ergriff der Vorsitzende des Wahlausschusses, Bürgermeisterstellvertreter Karl-Heinz Ehrhard, das Wort. Als er die entscheidenden Zahlen vortrug, wurde es laut in der Halle. Ehrhard lobte, dass so viele Bürger zur Wahl gegangen seien. Pfahl genieße ein hohes Ansehen in der Gemeinde, für die sie sich stets einsetze. "Sie hilft, wo sie kann", lobte Ehrhard.

"Ich bin ganz baff und freue mich riesig über die hohe Wahlbeteiligung und das Ergebnis", sagte dann Pfahl. Sie sei "zufrieden und begeistert", so die bisherige und auch künftige Bürgermeisterin. "Ich gebe immer das Beste für Heiligkreuzsteinach", versprach sie und lobte den Zusammenhalt im Dorf. Ihr sei es wichtig, Empathie zu zeigen. Pfahl dankte ihrer Familie und allen Unterstützern.

"So sehen Sieger aus", sagte Schönaus Bürgermeister Matthias Frick und gratulierte ebenso wie sein Wilhelmsfelder Amtskollege Christoph Oeldorf, der mit Corona-Abstand zu Pfahl sagte: "Fühl’ dich gedrückt!" Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit. Für den CDU-Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte war das Ergebnis "hochverdient". Der große Einsatz der Bürgermeisterin sei nun belohnt worden. Zudem gratulierten Vertreter des Gemeinderats. Neben Blumen gab’s eine Torte von den Mitarbeiterinnen des Rathauses.

Neben Pfahl wurden am Sonntag noch 20 weitere Personen gewählt, die nicht auf dem Stimmzettel standen. Die meisten der 39 "sonstigen" Stimmen, nämlich sechs, erhielt Gemeinderat Jan Sonnberger. Zwei Stimmen gingen an Marcus Zeitler, Ex-Bürgermeister von Schönau und jetziger Oberbürgermeister von Hockenheim. Mit einer Stimme wurde Pfahls Amtsvorgänger Karl Brand bedacht.

Die frisch wiedergewählte Bürgermeisterin bedauerte, dass es keine große Wahlparty geben könne. Pfahl lud die Bürger stattdessen auf Freibier in die Lokale am Ort ein. Sie selbst feierte im "Hirsch". Ein allzu rauschendes Fest dürfte aber Corona verhindert haben.

Update: Sonntag, 18. Oktober 2020, 21.30 Uhr