Eppelheim. (lew) Ist es jetzt schon so heiß, dass sich Hecken von selbst entzünden? Zumindest ist dies nicht völlig von der Hand zu weisen, wie Uwe Wagner gestern auf RNZ-Nachfrage erklärte. "Thuja-Hecken enthalten viele ätherische Öle, da kann das passieren." Sein Tipp, um Vorfälle wie den am Montagvormittag in Eppelheim zu vermeiden: Von unten gut wässern und wärmeleitendes Material, wie zum Beispiel Glasscherben, entfernen.

Das war passiert: Gegen 9.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Bereits bei der Anfahrt sei den Kameraden die "unwahrscheinlich starke Rauchentwicklung" aufgefallen, so Wagner. Dieser sei in Richtung der Straßenbahn-Endhaltestelle gezogen und so dicht gewesen, dass er den Autofahrern die Sicht nahm.

Vor Ort begegnete den Einsatzkräften, die mit zehn Mann und zwei Wagen ausgerückt waren, dann der Brandherd in Form der besagten Thuja-Hecke. Glück im Unglück: Der Besitzer und ein Nachbar hatten das Feuer beim Eintreffen der Wehr bereits mit Wasser aus Gartenschläuchen unter Kontrolle gebracht.