Von Thomas Frenzel

Leimen. Der Oberbürgermeister übte sich in vorsichtiger Zuversicht: "Wir planen sehr konservativ nach vorne." An anderer Stelle schränkte Hans D. Reinwald die von ihm betonte Fortsetzung des Sparkurses etwas ein - er sprach vom "Investieren mit einer gewissen Offensive". Mit Beidem bezog er sich auf ein vielseitiges Zahlenwerk, dessen Eckpunkte Bürgermeisterin Claudia Felden vorstellte: auf den Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2019. Bei einem Rekordvolumen von insgesamt 88,27 Millionen Euro sieht dieser Entwurf für das nächste Jahr eine Kreditaufnahme von 7,4 Millionen Euro vor bei einer gleichzeitigen Rücklagenentnahme von 4,58 Millionen.

Noch sind diese Zahlen nicht in Stein gemeißelt. Nach Worten von Bürgermeisterin Felden handelt es sich nur um erste Planzahlen: "Da ist noch Bewegung drin bis zur Haushaltsverabschiedung Ende November." Eine angenehme Bewegung steuerte sie sogleich bei: Die unlängst von Landrat Stefan Dallinger angekündigte Senkung der Kreisumlage um 0,75 Prozent, so Felden, beschere Leimen eine Ausgabenersparnis von 0,3 Millionen Euro.

Dieses Geld kann die Große Kreisstadt gut gebrauchen. Denn aller Voraussicht nach werden die Steuer- und anderen Zuweisungen von Bund und Land, die bislang von einer hervorragenden Konjunktur gespeist wurden, im nächsten Jahr nicht mehr ganz so reichlich sprudeln. Inklusive der kommunalen Abgaben - Grundsteuer: 3,775 Millionen, Gewerbesteuer: 5,7 Millionen - machen Steuern bei den Einnahmen aber nach wie vor den Löwenanteil des Verwaltungshaushalts aus. 48,16 von insgesamt 67,04 Millionen Euro.

Die Ausgaben sind freilich auch nicht von Pappe: Allein die Personalausgaben steigen erneut - auf 16,36 Millionen. Felden zufolge sei einer der Gründe der laufende Kindergartenausbau; für dessen Betrieb benötige man schließlich auch zusätzliches Personal.

Unterm Strich soll der laufende Verwaltungsbetrieb im kommenden Jahr aber einen Gewinn erwirtschaften: 2,66 Millionen Euro sollen an den Vermögenshaushalt überwiesen werden, mit dem eine Vielzahl an Investitionen gestemmt oder angeschoben werden soll.

In Feldens diesbezüglicher Auflistung finden sich die 2,5 Millionen Euro für die Neubauten an der Geschwister-Scholl-Schule in St. Ilgen genauso wieder wie die 2,1 Millionen Euro für die Sanierung der Otto-Graf-Realschule. Der Verkehrskreisel in der St. Ilgener Straße, mit dem das erweiterte Gewerbegebiet Leimen-Süd erschlossen und gleichzeitig an die Bundesstraße B 3 angebunden werden soll, schlägt mit 1,85 Millionen Euro zu Buche und die Stadtkernsanierung mit 1,4 Millionen Euro. Für den Jugendtreff Basket 2 sind 0,8 Millionen Euro vorgesehen, für die Sanierung des St. Ilgener Rathauses 0,55 Millionen und 0,5 Millionen Euro für die Verwirklichung eines schnellen Internets. Und: Für 0,33 Millionen Euro soll es eine Abbiegespur von der Rohrbacher in der Bürgermeister-Lingg-Straße geben.

Alles in allem sollen über den Vermögenshaushalt, dessen Volumen mit bei 21,74 Millionen Euro angegeben wird, 14,13 Millionen Euro in Baumaßnahmen investiert werden. Um das zu stemmen, bedarf es mehr als nur der erwähnten 2,66-Millionen-Euro-Zuführung: Aus den Rücklagen werden 4,58 Millionen Euro entnommen und es werden 7,4 Millionen Euro an Krediten aufgenommen.

Wie der OB sagte, werden diese nur zur Kenntnis gegebenen Eckdaten in den gemeinderätlichen Gremien eingehend beraten. Für die interessierte Bürgerschaft liegt der Planentwurf noch bis zum 12. November zu den üblichen Dienstzeiten im städtischen Rechnungsamt im Neuen Rathaus in der Rathausstraße aus.