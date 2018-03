Spechbach. (mgs) Für die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Dorfes muss weiter kräftig investiert werden. Bereits begonnene Maßnahmen wollen beendet werden. Das neue Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus sowie Urnenstelen auf dem Friedhof stehen frisch auf der Agenda. Die Anforderungen an die Verwaltung sowohl rechtlicher, sachlicher und technischer Natur steigen kontinuierlich, prognostizierte Markus Zappe, als er den Entwurf des Haushaltsplans 2018 in die Gemeinderatssitzung einbrachte.

Der umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,36 Millionen Euro vor. Dem Verwaltungshaushalt werden davon 4,14 Millionen Euro zugeteilt, dem Vermögenshaushalt 1,23 Millionen Euro. Der Entwurf sieht Kreditaufnahmen in Höhe von 620.000 Euro vor und einen Höchstbetrag für Kassenkredite von 780.000 Euro. Die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer bleiben unverändert. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf einstimmig zu. Die Fraktionssprecher äußerten sich wie folgt:

> Kurt Reinmuth (Freie Wähler): Bei der Vorberatung zur Erstellung des Haushaltsplanes 2018 mussten die Freien Wähler wie schon in den vergangenen Jahren feststellen, dass die gesetzlichen Vorgaben die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde immer mehr einschränken. Dies spiegele der Haushalt 2018 ganz deutlich wider. So konnten lediglich 103.800 Euro im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet und dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. "Positiv zu bewerten ist dennoch, dass die Gemeinde ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Bürgern erfüllen kann (Kindergarten, Schule, Feuerwehr, Altenarbeit) und die Steuern und Abgaben nicht erhöht werden", so Reinmuth. Bei den Investitionen im Vermögenshaushalt müsse im Hinblick auf die fehlenden Rücklagen sehr zurückhaltend vorgegangen werden, um die Darlehensaufnahmen überschaubar zu gestalten.

> Ben Olbert (CDU): "Wir müssen immer härter darum ringen, den Spagat zu schaffen zwischen Haushaltskonsolidierung und Investitionen, die der Gemeinde Spechbach ihre Zukunft sichern", beschrieb Olbert die aus seiner Sicht bittere Wahrheit. Viele Kommunen - so auch Spechbach - können eigentlich nur noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen, für darüber hinausreichende Leistungen fehle das Geld. Doch diese freiwilligen Leistungen wie beispielsweise Investitionen in Kindergarten, Schule, Digitalisierung und Feuerwehr seien bekanntlich diejenigen, die zu einem erheblichen Teil zur Attraktivität eines Ortes beitragen. "Es darf nicht dazu führen, dass Spechbach nichts mehr zu bieten hat und kaputt gespart wird", stellte Olbert klar und bekannte: "Deshalb haben wir auch den Weg weiterer Verschuldung gewählt." Auf der anderen Seite müsse man vor jeder anstehenden Investition erneut prüfen, welche Ausgaben tatsächlich notwendig sind und mit welchen Zuschüssen zu rechnen ist. "Wir dürfen nicht zulassen, dass eine extreme Verschuldung zur Handlungsunfähigkeit der nächsten Generationen führen wird". Unter diesen Voraussetzungen seien mehr denn je Einfallsreichtum und Kreativität gefragt, um die vorhandenen Handlungsspielräume auszuloten und Prioritäten zu setzen, die Spechbach voranbringen.

> Angela Doss, SPD: "Da wir am Tropf der öffentlichen Hand hängen, bleibt uns wie jedes Jahr kaum Spielraum, unsere kommunalen Ideen zu realisieren", bekannte Diss. Nach Erfüllung der Pflichtaufgaben im Verwaltungshaushalt könne dem Vermögenshaushalt kein großer Betrag mehr zugeführt werden. Das bedeute wenig Spielraum für große Projekte, weil auch kaum Rücklagen zur Verfügung stehen. Viel Geld sei 2017 bei der Straßenerneuerung Ringstraße und Wimmersbacher Weg unter die Erde gesteckt worden. Straßenerneuerungen mit neuen Wasser- und Abwasserkanälen kosten immer viel Geld, zu sehen sei aber nicht viel davon - außer, dass es nun eine schlaglochfreie Straße gebe. 2018 werde die Gemeinde viel Geld in ein Projekt investieren, das schon lange auf seine Verwirklichung warten musste: das Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus. "Wir freuen uns, dass diese Baumaßnahme sich im Ortskern neben der Schule verwirklichen lässt", sagte Doss zur für alle sichtbaren und für sie wichtigen Ausgabe, um den vorgeschriebenen Standards der Feuerwehr gerecht zu werden. Aber auch notwendige kleinere erforderliche Investitionen in Schule, Kindergarten, Turn- und Festhalle fänden sich im Haushaltsplanentwurf 2018. "Nicht alle Ideen sind realisierbar und nicht alle Wünsche sind bezahlbar", betonte Doss. Es bleibe am Ende immer noch die ein oder andere Maßnahme, die auf das nächste Jahr verschoben werden müsse. Aber begrenzte Mittel zu haben, bedeute eben auch, Abstriche zu machen.