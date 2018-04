Von Alexander Werschak

Nußloch. Über 1,6 Millionen Euro mehr sollen verglichen mit 2017 im aktuellen Verwaltungshaushalt zur Verfügung stehen. Das prognostiziert der Entwurf des Etats für 2018, der am Mittwoch im Gemeinderat zur Beratung ansteht. Dass Nußlochs Bürgervertreter den Haushalt so ungewöhnlich spät verabschieden werden, gründet vor allem im Wechsel an der Rathausspitze Anfang März - Alt-Bürgermeister Karl Rühl wollte seinem Nachfolger Joachim Förster freie Hand lassen.

Auch wenn die Vorberatungen des Zahlenwerks gewiss die eine oder andere Änderung erbracht haben, dürfte der 2018er-Haushalt ein Rekordhalter werden. Nicht wegen seines Gesamtvolumens von 34,3 Millionen Euro, sondern wegen des Verwaltungsetats von 26,8 Millionen Euro, der laut Rathaus der üppigste in der Nußlocher Geschichte ist. Das hat seine Ursache in den stetig steigenden Zuschüssen für die Kinderbetreuung, aber auch in immer munterer sprudelnden Steuereinkünften.

Allen voran macht der örtlichen Kämmerei der kontinuierlich anwachsende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Freude: Im laufenden Haushaltsjahr werden die Bürger 7,6 Millionen Euro aus ihren Lohntüten beisteuern. Zusätzliche fast 3,2 Millionen Euro tragen die Schlüsselzuweisungen des Landes zum Verwaltungsetat bei. In vertrauter Nußlocher Vorsicht wurde die Gewerbesteuer mit 2,5 Millionen Euro einkalkuliert - in der Vergangenheit flossen meist ein paar Millionen mehr aufs Konto der Kommune. Zuweisungen und Zuschüsse, hauptsächlich für Kleinkindbetreuung und Kindergartenförderung, von beinahe 2,2 Millionen, Gebühren und Entgelte von 1,8 Millionen und Grundsteuern von 1,4 Millionen Euro sind weitere Einnahmepositionen.

Auf der Ausgabenseite sind die Umlagen - am stärksten jene an den Kreis - mit rund 7,9 Millionen Euro der mächtigste Posten. 5,4 Millionen Euro gibt die Gemeinde für Zuweisungen und Zuschüsse aus, vier Millionen Euro davon gehen in die Betreuung der Kinder. An Personalausgaben stehen 4,1 Millionen Euro im Entwurf des Haushalts 2018. Für Unterhaltungsmaßnahmen an den kommunalen Liegenschaften sind 900.000 Euro eingeplant; nachdem die Arbeiten in den Vorjahren oft deutlich hinterherhinkten, sei man mittlerweile auf einem guten Weg, so das Rathaus.

Anders sieht das bei den Bauprojekten aus: Von 7,3 Millionen Euro, die Nußloch vergangenes Jahr in Hoch- und Tiefbau investieren wollte, wurden lediglich 1,2 Millionen Euro tatsächlich aufgewandt. Viele Projekte finden sich daher auch wieder im aktuellen Vermögenshaushalt, der mit 7,5 Millionen Euro angesetzt ist. Neben Investitionszuschüssen von 355.000 Euro und 500.000 Euro für neuerliche Grundstückskäufe im Gewerbegebiet hat das Rathaus etwa 5,7 Millionen Euro für Bauvorhaben vorgesehen. 3,5 Millionen Euro davon beansprucht die Erweiterung des Fröbelkindergartens, den Rest muss die Gemeinde vorzugsweise in ihren Straßen und Kanälen versenken. Die Sanierung von Verkehrswegen und zuvorderst der Abwasserleitungen wird Nußlochs Bürgervertretung in den nächsten Jahren nicht wenig beschäftigen.

Finanzieren will die Gemeinde ihr Investitionsprogramm durch Zahlungen der KWG und Beiträge fürs Baugebiet, durch einen Eine-Million-Euro-Zuschuss für den Bau der Flüchtlingsunterkünfte, der jetzt erst verbucht wird, und durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die mit 1,4 Millionen Euro taxiert ist.

Den wesentlichen Teil jedoch muss sich die Kämmerei vom Sparbuch holen: An die 4,2 Millionen Euro aus der auf beachtliche 32,3 Millionen Euro angeschwollenen Rücklage sollen dem Etatentwurf zufolge den Vermögenshaushalt stützen.