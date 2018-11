Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Stadt am Neckar wird in diesem Jahr voraussichtlich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gesetzeskonform ihren Haushalt für das kommende Jahr verabschieden. In den vergangenen Jahren wurde der Haushalt oft erst im Frühjahr verabschiedet, sodass bis dahin keine neuen Projekte angegangen werden konnten. "Wir sind so früh dran wie seit Jahrzehnten nicht", betonte Bürgermeister Frank Volk in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates, als er den Haushaltsentwurf vorstellte. "Das erspart der Stadt eine Zeit der Vakanz." Der Gemeinderat berät den Haushalt am kommenden Samstag, 17. November, bei einer ganztägigen Klausurtagung hinter verschlossenen Türen und beschließt ihn bei der öffentlichen Sitzung am 11. Dezember.

"Die Stadt Neckargemünd ist nicht pleite", reagierte Frank Volk zunächst auf anderslautende Behauptungen. Der Schuldenstand betrage Ende 2018 etwa 8,2 Millionen Euro - 1,8 Millionen Euro weniger als vor zwei Jahren. "Dem gegenüber stehen Vermögenswerte in Höhe von über 100 Millionen Euro", so Volk.

Der Rathauschef zog eine Bilanz der vergangenen zwei Jahre mit Anstrengungen zur Verbesserung der Haushaltssituation: Die erste Anpassung der Vergnügungssteuer seit 2005 bringe nächstes Jahr wohl 50.000 Euro mehr als zuvor, nämlich etwa 65.000 Euro. Auch die Änderung der Verwaltungsgebühren sorge für Mehreinnahmen - und zwar von etwa 60.000 Euro. Noch mehr - nämlich 100.000 Euro - bringe die Meldung von "heimuntergebrachten Minderjährigen" an das Statistische Landesamt. Die konsequente Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen bringe einen Mehrertrag von etwa 20.000 Euro jährlich und die Vermietung eines für den Rewe-Neubau notwendigen Grundstücks etwa 50.000 Euro pro Jahr.

Verwaltungshaushalt: 43,3 Mio. Vermögenshaushalt: 9 Mio. Gesamtvolumen: 52,3 Mio. Rücklagenentnahme: 2,3 Mio. Kreditaufnahme: 2,2 Mio. Schulden Ende 2019: 10,4 Mio. Pro-Kopf-Verschuldung: 785 Euro Wichtige Ausgaben (in Euro) Betrieb Kindergärten: 3 Mio. Betrieb Schulen: 2,6 Mio. Feuerwehrhaus Dilsberg (Anteil 2019): 1,5 Mio. Sanierung Torturm Dilsberg: 400.000 Kanalsanierungen: 400.000 Straßensanierungen: 385.000 Kauf von Gebäuden: 300.000 Sanierung Kindergarten Mücken loch: 250.000 Sanierung Walkmühle 4-6: 250.000 Sozialer Wohnungsbau: 200.000 Investitionen Grundschule Neckargemünd: 200.000 Umbau Kindergarten Waldhilsbach: 150.000 Solar-Carports für E-Autos: 100.000 Jalousien Rathaus: 90.000 Fahrradständer Freibad: 80.000 Sanierung Grundschule Dilsberg-Mückenloch: 50.000 Wanderwege und Wanderhütte Neckarriedkopf: 50.000 Erneuerung Schiffsanlegestelle Neckarlauer und Liegeplätze für Boote: 45.000

Die eingeführte Zweitwohnungssteuer hat der Stadt bereits etwa 30 neue Erstwohnsitze beschert, berichtete Volk weiter. Eine höhere Anzahl sei zu vermuten, aber nicht belegbar. Die Stadt erwartet durch die Zweitwohnungssteuer Mehreinnahmen von etwa 80.000 Euro. Die Abschaffung des Dienstwagens des Bürgermeisters entlaste die Stadt um 6000 Euro jährlich. Unterm Strich würden sich diese und weitere kleine, vergleichsweise einfache Maßnahmen auf etwa 600.000 Euro jährlich summieren. "Dies ohne eine Sparkommission - sondern aus der Verwaltung heraus", so Volk.

Wie notwendig diese Maßnahmen waren, zeige der Entwurf des Haushalts 2019. Durch das steuerlich gute Jahr 2017 erhalte die Stadt weniger Zuweisungen und müsse zudem höhere Umlagen zahlen - eine Verschlechterung von insgesamt 1,5 Millionen Euro. Ohne diese Verschlechterung würde die Stadt nach Abzug der Tilgungen etwa 700.000 Euro für Investitionen erwirtschaften. So aber fließen voraussichtlich nur 33.000 Euro in den Vermögenshaushalt, was nicht einmal für die Tilgung der Kredite reicht. Dafür wären 800.000 Euro notwendig. Zur Finanzierung der Vorhaben werden wohl eine Kreditaufnahme von 2,2 Millionen Euro und ein Griff in die Rücklage mit 2,3 Millionen Euro notwendig. Damit würde die Verschuldung Ende 2019 auf 10,4 Millionen Euro steigen.

Volk appellierte deshalb an den Kreistag, die Kreisumlage für die Kommunen zu senken. Erfreulich jedoch: Die Gewerbesteuer steigt, sodass die Stadt nächstes Jahr mit 2,5 Millionen Euro rechnet.

Der Bürgermeister beklagte sich auch über die Landespolitik: "Die großen Anforderungen, die seitens der Bildungspläne an die Ausstattung der Schulen gerichtet werden, müssen von der Landespolitik unbedingt mit einer adäquaten Finanzausstattung versehen werden", forderte Volk. Förderprogramme, die bei Schulsanierungen erst ab einem Volumen von 200.000 Euro greifen, würden am Ziel vorbeigehen. Immer wieder gebe es nur "Förderhäppchen", bei denen die Kommunen ein Vielfaches beisteuern müssen. "Es zeugt von der Planlosigkeit in der großen Politik, wenn zuerst die Bildungspläne geändert werden, und dann Jahre später Finanzmittel bereitgestellt werden", so Volk. Nicht einverstanden ist er auch mit der Förderung von Elektroautos: Zuschüsse erhalten nur die Kommunen, die bereits feinstaubbelastet sind.

Der Bürgermeister kündigte an, dass die Verwaltung dem Gemeinderat eine neue Preiskalkulation für das Terrassenfreibad in Kleingemünd vorlegen wird. Die Eintrittspreise seien seit vielen Jahren unverändert. Inzwischen seien die Sanierungen auf der Anlage abgeschlossen und das Freibad soll im kommenden Jahr eine Woche früher geöffnet und eine Woche später geschlossen werden. Auch in einem Rekordsommer wie diesem müssten noch etwa 650.000 Euro für den Betrieb des Bades zugeschossen werden.

Abschließend hatte der Bürgermeister noch eine gute Nachricht: Die Stadt plant bekanntlich, die ungenutzte Hütte auf dem Neckarriedkopf oberhalb der Weststadt als bewirtschaftete Wanderhütte zu verpachten. "Hier laufen derzeit die Abstimmungen mit den Fachbehörden und wir hoffen auf eine Eröffnung im April 2019", sagte Volk.