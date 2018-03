Sandhausen. (lana/saro) Die Hallenbäder rund um Heidelberg stehen auf dem Prüfstand. Für den nächsten Teil der Serie "Hallenbäder der Region" besuchte die RNZ das Bad in Sandhausen, das direkt neben der Grundschule liegt. Es wird vor allem für den Schwimmunterricht genutzt. Allerdings kommen auch größere Besucher, um ein paar Bahnen zu ziehen. Und das Ungewöhnliche ist: Das Schwimmen ist hier kostenlos.

> Die Erreichbarkeit: Mit der Buslinie 720 geht es fast bis vor die Tür des Schwimmbades, wenn man an der Haltestelle "Altes Rathaus" aussteigt. Nur noch der Schulhof muss überquert werden und schon ist man am Eingang der Sporthalle beim Schulzentrum, in der sich das Bad befindet. Die Anfahrt mit dem Auto gestaltet sich etwas komplizierter. Es gibt keine eigenen Parkplätze für das Bad oder die Grundschule, weswegen ein Parkplatz erst einmal gesucht werden muss. Das ist in Sandhausen aber nicht schwierig. Auf dem Parkplatz der Grundschule gibt es Behindertenparkplätze, wie auch am Bäderpark in Leimen. Das Schwimmbad liegt in der Hauptstraße 111.

> Der Umkleidebereich: Betritt man die Sporthalle, findet man rechts im Gang eine Frauen-, eine Männer- und eine Familienumkleide. Diese sind großzügig gestaltet und mit genügend Schließfächern ausgestattet, für die man entweder eine 50-Cent- oder eine Ein-Euro-Münze benötigt. Wer allerdings Privatsphäre sucht, ist hier fehl am Platz: Einzelkabinen gibt es hier nicht. Der Bereich ist zwar sauber und gepflegt, aber in tristen Weiß- und Grautönen gehalten. Vor einem großen Spiegel liegen zwei Handföhne und an der Wand gegenüber hängen zwei weitere Föhne. Stufen gibt es in diesem Abschnitt übrigens nicht.

> Die sanitären Anlagen: Der gute Zustand des Bades fällt besonders bei den Toiletten und Duschen auf. Denn das Schwimmbad wurde erst im Jahr 2014 renoviert. Der sehr saubere und gepflegte Bereich ist mit schieferfarbenen Fliesen ausgestattet und ebenerdig. Shampoo und Handtuch können beim Duschen in kleinen Glasfächern abgelegt werden. Insgesamt gibt es acht Duschen und zwei Toiletten. Genau wie im Bäderpark in Leimen ist der gesamte Umkleide- und Sanitärbereich ebenerdig und in freundlichen Farben gestaltet.

> Die Attraktionen: Das Schwimmbad besteht aus einem 16,75 Meter langen Lehrschwimmbecken mit drei Bahnen. An einer Seite des Beckens können Besucher von Startblöcken ins Wasser springen. Um das Bad an die Schwimmfähigkeiten der jeweiligen Besucher anzupassen, kann die Höhe des Bodens zwischen 1,2 Meter und zwei Meter verstellt werden. Kindern mit Gehbehinderung wird ein Rollstuhl für die Schwimmhalle bereit gestellt. Wie in Leimen müssen sie ins Becken gehoben werden, in Sandhausen gibt es dafür eine Matte. Das Wasser hat angenehme 29 bis 30 Grad Celsius. Am Mittwoch, dem Warmbadetag, hat es sogar 32 Grad Celsius im Becken.

> Die besonderen Angebote: Neben der Schule nutzt auch die DLRG das Schwimmbad zum Trainieren und für Schwimmkurse. Alle Besucher dürfen sich aus dem großen Fundus von Schwimmutensilien Bretter, Schwimmnudel und Ringe ausleihen. Mitglieder der DLRG haben das Privileg, sich aus einem separaten Kämmerchen Hanteln und die Ausstattung für Aquajogging zu holen. Etwas zu Essen kann man im Hallenbad nicht finden. Für besondere Veranstaltungen wird das Bad nicht genutzt.

> Die Preise und Öffnungszeiten: Der Eintritt in das Schwimmbad ist kostenlos. Allerdings ist es tagsüber für die Schule und die DLRG reserviert, weswegen es für andere Besucher nur abends seine Pforten öffnet - und zwar immer montags von 19 bis 22 Uhr sowie dienstags, mittwochs und donnerstags von 20 bis 22 Uhr. Das Hallenbad hat übrigens das ganze Jahr über geöffnet.

> Fazit: Das Bad ist klein, aber fein. Wer nur schwimmen will, ist in Sandhausen richtig - und das auch noch umsonst. Mehr sollte man allerdings nicht erwarten, denn es gibt nur ein Becken. Auch Familien mit Kindern sollten auf ein anderes Bad ausweichen, da die Wassertiefe zu den öffentlichen Zeiten zwei Meter beträgt.