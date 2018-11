Von Sarah Rondot und Lana Schneider

Dossenheim. Nirgends können sich Babys so frei bewegen wie im Wasser. Deshalb bietet das Hallenbad in Dossenheim seit der Eröffnung im Jahr 1972 Babyschwimmen an. Doch lohnt sich ein Besuch auch für große Gäste? In Dossenheim endet heute die RNZ-Serie "Hallenbäder der Region".

Die Erreichbarkeit: Mit der Straßenbahnlinie 5 geht es bis zur Haltestelle "Dossenheim Süd". Von dort sind es zu Fuß noch gut fünf Minuten bis zum Schwimmbad, wenn man den Schildern zum Sportzentrum folgt. Wer nicht mit Bus und Bahn, sondern mit dem Auto unterwegs ist, muss sich keine Sorgen um Parkplätze machen. Direkt vor der Jahnhalle neben dem Bad gibt es genügend Platz. An der Straße vor dem Bad gibt es drei Behindertenparkplätze. Es liegt in der Gerhart-Hauptmann-Straße 14.

Der Umkleidebereich: Der Bereich ist barrierefrei. Für Männer und Frauen gibt es Sammelumkleiden. Wer sich zurückziehen will, findet auch Einzelumkleiden. Die große Sammelumkleide ist in mehrere Räume unterteilt. In jedem steht in der Mitte eine Bank, die rechts und links von Spinden in verschiedenen Größen umgeben ist. Für diese benötigt man eine Ein-Euro-Münze. Obwohl das Bad im Jahr 2000 das letzte Mal grundsaniert wurde, ist der Bereich noch gut in Schuss. Die bunten Spinde wirken freundlich. In dem Gang zu den Umkleiden hängen acht höhenverstellbare Föhne, die auf Bewegung reagieren. Der kräftige Luftzug trocknet die Haare wie der Wind. Hocker für die Kleinen oder um die Tasche abzustellen stehen bereit.

Die sanitären Anlagen: Von den zehn warmen Duschen sind zwei hinter kleinen Mauern versteckt. In dem angenehm sauberen Bereich kann man sich auf das Schwimmen einstimmen oder danach davon erholen. Direkt gegenüber befinden sich zwei Toiletten, denen man ihr Alter von 25 Jahren aber ansieht. Auch deswegen steht nächstes Frühjahr eine große Renovierung an. Im Eingangsbereich gibt es eine Behindertentoilette, ebenso wie zwischen der Herren- und der Damenumkleide. Doch nach dem Umbau im nächsten Jahr soll es eine separate Behindertenumkleide geben.

Die Attraktionen: Im 25 Meter langen Becken kann man auf fünf Bahnen mit je einem Startblock schwimmen. Im vorderen Drittel lässt sich die Tiefe zwischen 0,30 und 1,80 Meter verstellen. Der Rest des Beckens ist 3,80 Meter tief. Von einem, drei oder fünf Meter Höhe können Mutige ins 29 Grad Celsius warme Wasser springen. Die Türme sind je nach Bedarf und Badebetrieb geöffnet. Der "Fünfer" ist allerdings meistens geschlossen. Rund um das Becken stehen Liegen und Bänke. Eine Hebevorrichtung für Rollstuhlfahrer gibt es nicht, aber die Bademeister helfen gerne. In einem Nebenraum können Kinder planschen. Das drei Meter breite und fünf Meter lange Becken hat einen Hubboden, der sich zwischen 0,10 und 1,70 Meter verstellen lässt. Das ist besonders für das Babyschwimmen praktisch. Hier gibt es auch einen Wickelbereich. Im 32 Grad Celsius warmen Wasser fühlen sich die Kinder besonders wohl.

Die besonderen Angebote: Die DLRG, die TSG und auch private Anbieter veranstalten hier Schwimmkurse für jedes Alter. Der Aqua-Treff bietet zusätzlich Aquafitness und Aquajogging an. Außerhalb des Badetriebs trainieren hier Unterwasser-Rugbyspieler. Auch andere Sportvereine nutzen das Bad zum Training. Wenn Frauen unter sich sein wollen, können sie mittwochs von 13 bis 15 Uhr am Frauentag kommen. Am Mittwochnachmittag ist Kinderspielstunde. Dann wird auch der Fünfmeterturm geöffnet. Wer auf Wellness steht, ist in Dossenheim genau richtig: An das Bad schließt sich ein Saunabereich an. Dieser gehört der Gemeinde, wird aber von einem Verein betrieben. Schwimmnudeln und Bretter stehen Besuchern zur Verfügung. Nach der Sanierung soll man auch etwas zu essen und zu trinken kaufen können. Einen Warmbadetag gibt es nicht.

Die Preise und Öffnungszeiten: Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Ermäßigte nur die Hälfte. Jahreskarten gibt es für Einzelpersonen sowie für Familien. Kassenschluss ist immer eine Stunde vor Schließung, Badeschluss 30 Minuten vorher. Der Saunabesuch ist nicht im Preis enthalten. Die Öffnungszeiten für das Schwimmbad sind dienstags von 9 bis 10 und von 13 bis 21 Uhr, mittwochs von 13 bis 21.30 Uhr, donnerstags von 7.15 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 21.30 Uhr sowie freitags von 13 bis 21.30 Uhr. Am Wochenende ist das Hallenbad samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Montags hat das Hallenbad geschlossen. Das ganze Jahr über kann man in Dossenheim schwimmen, nur alle anderthalb Jahre schließt es zwei Wochen für Wartungsarbeiten.

Das Fazit: Die hellblauen Farbtöne in der Schwimmhalle wirken freundlich. Auch die hohen Decken und die großen Fensterfronten schaffen eine angenehme Atmosphäre. Insgesamt merkt man dem Bad sein Alter nicht an, doch in den Toiletten sieht man die Notwendigkeit der anstehenden Sanierung. Das Bad überzeugt mit seinem großen Angebot und dem angrenzenden Wellnessbereich.