Von Christoph Moll

Bammental. Peter-Ustinov-Gymnasium, Sibylla-Merian-Gymnasium, Willy-Brandt-Gymnasium, Hilde-Domin-Gymnasium, Hollmuth-Gymnasium oder doch ein ganz anderer Name? Wie soll das Gymnasium Bammental künftig heißen? Nach zwei erfolglosen Versuchen in den Jahren 2001 und 2002 sowie 2005 und 2006 zur Namensgebung startet das Gymnasium nun einen neuen Anlauf. Sind aller guten Dinge also auch hier drei?

Benedikt Mancini hofft darauf. Der Schulleiter war schon beim letzten Anlauf in den Jahren 2005 und 2006 - damals noch als Lehrer - mit dabei und erinnert sich: Die Abstimmung sei damals sehr knapp ausgefallen und der scheidenden Schulleiterin Margareth Schütte sei die Entscheidung zu wichtig gewesen, um sie noch alleine zu treffen. Sie überließ sie ihrer Nachfolgerin Christine Konrad-Roth. Diese habe jedoch die Schule erst kennenlernen müssen. Zudem sei damals eine sehr große Gruppe unter Schülern und Lehrern der Meinung gewesen, dass "Gymnasium Bammental" doch auch ein Name sei, mit dem man sich identifizieren könne. Außerdem habe es damals viele andere Projekte gegeben.

Seit dem Rücktritt von Christine Konrad-Roth im Jahr 2012 leitet Benedikt Mancini das Gymnasium. Der Wunsch nach einem (anderen) Namen sei nun von den Schülern gekommen und bei der Tagung der Schülermitverantwortung zu Schuljahresbeginn im Oktober offiziell formuliert worden. Die Schüler kamen auf Mancini zu und rannten offene Türen bei ihm ein. Es wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die bis zum 12. April Vorschläge sammelt. Wichtig ist Mancini, dass sich alle am Schulleben beteiligten Gruppen - also Schüler, Eltern und Lehrer - einbringen können.

Er selbst habe viele Ideen, werde aber absichtlich keinen Vorschlag abgeben, sagt Mancini. "Der Name soll das Gymnasium nach außen repräsentieren und nach innen die Identifikation mit der Schule stärken", erklärt der Schulleiter. Dafür wurden mehrere Kriterien erarbeitet. Der Name kann eine lebende oder verstorbene Persönlichkeit oder eine geografische Bezeichnung sein, aber auch etwas Abstrakteres wie zum Beispiel "Eine-Welt-Gymnasium".

Er sollte passend zu einem allgemeinbildenden Gymnasium sein, einen Bezug zum Leitbild der Schule haben, ein regionaler Bezug ist erwünscht, er sollte "Identifikationspotenzial" für Lehrer, Schüler sowie Eltern haben und dabei nicht polarisierend sein. Außerdem sollte keine Verwechslungsgefahr mit anderen Schulen bestehen und es soll das Schulprofil gestärkt werden.

Bisher sind nach Angaben der Schule schon viele neue Vorschläge eingegangen. Nach dem 12. April wird die Arbeitsgruppe diese Vorschläge sichten und ernsthafte sowie nicht ganz so ernsthafte voneinander trennen. Anschließend beraten Lehrer, Schüler und Eltern in ihren jeweiligen Gremien. Die Schulkonferenz, in der Schüler, Eltern und Lehrer zu jeweils einem Drittel vertreten sind, beschließt dann über den neuen Namen. Wichtig sei ein breiter Konsens über alle Gruppen, so Mancini. Letztendlich entscheiden aber der Bammentaler Gemeinderat und das Karlsruher Regierungspräsidium als Schulaufsichtsbehörde.

Der neuerliche Anlauf ist, so Mancini, mit Bürgermeister Holger Karl abgestimmt. Dieser unterstütze das Vorhaben ausdrücklich. "Ich würde mich freuen, wenn wir einen Namen finden, der alle Kriterien erfüllt", sagt auch der Schulleiter. Die "inhaltliche Diskussion" solle noch in diesem Schuljahr abgeschlossen werden, sodass danach der Gemeinderat und das Regierungspräsidium zum Zug kommen.

"Idealerweise", sagt Mancini, "wissen wir es im Dezember dieses Jahres, wenn wir das 25-jährige Bestehen des Gymnasiums feiern." Ein guter Name habe aber Vorrang vor Schnelligkeit. Es sei auch möglich, dass am Ende die Entscheidung fällt, das "Gymnasium Bammental" zu erhalten.

Falls nicht, wäre die Schule nicht mehr das letzte "namenlose" Gymnasium im direkten Heidelberger Umland. Bekanntlich hat sich das "Gymnasium Neckargemünd" erst vor wenigen Jahren nach fast 50 Jahren den Namen "Max-Born-Gymnasium" gegeben.