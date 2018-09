Neckargemünd. (cm) Ein kleines Schild sorgte in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates für eine große Diskussion. Das Ergebnis: Kinder, die hier nicht auf die Grundschule gehen, dürfen auf dem Pausenhof nicht mehr spielen - zumindest nicht mehr vormittags, wenn Unterricht stattfindet. Sie dürfen künftig erst dann auf dem Hof spielen, wenn der Unterricht zu Ende ist. Bislang war das anders. Das Problem: die Haftung, wenn es zur Unterrichtszeit zu einem Unfall kommt.

Rückblick: Im Jahr 2002 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Pausenhof der damaligen Grund- und Hauptschule als Kinderspielplatz freizugeben. Nach Beschwerden von Anwohnern wegen des Lärms am Wochenende wurde das Spielen auf dem Pausenhof für Kinder bis 14 Jahre nur noch von Montag bis Freitag von 8 bis 13 sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr erlaubt. Das galt bis jetzt.

Das Problem: Das Schild erlaubt auch Kindern, die nicht auf die Grundschule gehen, auf dem Pausenhof zu spielen - auch während der Unterrichtszeit. Die Schulleitung teilte der Stadt unlängst mit, dass dies nicht zulässig ist, weil ein reibungsloser Schulbetrieb somit nicht gewährleistet sei. Auch das Schulamt in Mannheim und das Regierungspräsidium wurden eingeschaltet. Dort hieß es, dass "Plätze öffentlicher Schulen nicht für schulfremde Zwecke genutzt werden dürfen" - vor allem dann nicht, "wenn die Nutzung schulischen Belangen widerspricht". Und genau das sei hier der Fall. Durch "schulfremde Kinder", die während der Unterrichtszeit auf dem Schulhof spielen dürfen, sei ein geregelter Schulbetrieb nicht möglich. Ferner würde bei einem Unfall die Stadt als Schulträger haften. "Wir müssen den Beschluss von 2002 also revidieren", erklärte Bürgermeister Frank Volk.

Doch der Gemeinderat sah das nicht ganz so: "Der Schulhof wurde freigegeben, weil es in der Weststadt - außer am Neckar - keinen Spielplatz gibt", erinnerte sich Jürgen Rehberger (Freie Wähler). "Das war auch immer okay." Rehberger konnte die Argumentation der Schulleitung nicht verstehen: Dort spiele doch morgens kein Kind, das nicht dort zur Schule gehe. "Ich bin traurig über die Entwicklung und stimme nicht zu", so Rehberger.

Auch Thomas Schwenk (Grüne) wollte den Spielplatz nicht so einfach aufgeben: Der Schulzweck müsse zwar im Vordergrund stehen, aber gegen eine Nutzung als Spielplatz am Nachmittag, am Wochenende und in den Ferien spreche doch nichts, meinte er. Auch die Kinder des dortigen Hortes würden den Schulhof nutzen. Dieser sei aber eine städtische Einrichtung, erklärte Volk. Das Problem sei die Haftung und die Aufsichtspflicht zu Unterrichtszeiten. "Wer hat die Verantwortung, wenn dort zum Beispiel das Kind eines Urlaubsgastes einen Unfall hat?", fragte Volk.

Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) konnte nicht nachvollziehen, dass "schulfremde Kinder" den Unterricht stören könnten: "Ein Lehrer muss doch in der Lage sein, für Ruhe auf dem Schulhof zu sorgen", meinte er und legte nach: "Die Lehrer geben immer mehr Aufgaben ab." Hier widersprach Volk entschieden: Wenn Lehrer Unterricht haben, könnten sie wegen der Aufsichtspflicht nicht die Klasse verlassen. Der Bürgermeister griff schließlich den Vorschlag von Thomas Schwenk auf, den Hof am Nachmittag als Spielplatz zu öffnen. Nun soll geklärt werden, ob dies möglich ist.