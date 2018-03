Eppelheim. (sg) Die Grünanlage am Hugo-Giese-Platz wird derzeit neu angelegt und gestaltet. Der wichtige Parkplatzbereich im Herzen der Stadt zwischen Marktstraße und Blumenstraße bleibt davon unangetastet. Bürgermeisterin Patricia Rebmann kommt damit einem vielfach geäußerten Wunsch nach. "Bei meinen Bürgerdialog-Terminen haben sich die Bürger mehr Plätze zum Verweilen gewünscht", gibt sie zu verstehen. "In Eppelheim soll mit dem neu gestalteten Hugo-Giese-Platz ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen", merkt sie an.

Rechtzeitig zum beginnenden Frühling soll die Grünanlage fertig sein und durch seine freundliche Gestaltung einladend wirken. Aufgrund der schlechten Finanzlage sollen zunächst die vorhandenen Plätze im Stadtgebiet aufgewertet werden, ehe neue Orte zum Verweilen ins Auge gefasst und angegangen werden können, verdeutlicht Rebmann. "Das gelingt uns schon mit dem Einsatz geringer Haushaltsmittel", betont die Rathauschefin.

Umgestaltet und neu angelegt wird die von stattlichen Platanen umsäumte Grünfläche am Hugo-Giese-Platz vom Bauhof der Stadt. "Es ist eine neue, befestigte Fläche mit vier Sitzmöglichkeiten und einem kleinen Blumenbeet in der Mitte geplant", teilte Pressesprecherin Leonie Geffers auf Anfrage mit. Die beiden markanten Buchen, die diese Grünanlage einrahmen, bleiben als wichtige Schattenspender erhalten. Die restliche Fläche soll mit Rasen begrünt und mit Blumen bepflanzt werden.

Der frühere Marktplatz, der im Juni 2006 in Würdigung der Verdienste des langjährigen SPD-Bürgermeisters Hugo Giese eine Umwidmung erfuhr, soll dadurch neuen Charme und Verweilcharakter erhalten und für die Bevölkerung zu einem neuen Treffpunkt werden. Die alte Bepflanzung der Grünfläche, die im Lauf der Jahre zunehmend verwilderte, wurde vom Bauhofteam bereits entfernt. Mit den Erdarbeiten wurde schon begonnen. Dafür wurde zur Unterstützung des Bauhofes eine Firma beauftragt, die den Aushub erledigte. Sofern das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten dann zur neuen Grünflächengestaltung des Hugo-Giese-Platzes im Frühjahr abgeschlossen sein.