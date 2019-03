Heiligkreuzsteinach. (cm) Die Feuerwehr von Heiligkreuzsteinach hat im Jahr etwa 20 Einsätze. Am Montag waren es gleich zwei - und das innerhalb von nur einer Stunde. Zunächst kam es im Herzen des Odenwalddorfes am Marktplatz zu einem Zimmerbrand, der die Einsatzkräfte bis in den späten Abend beschäftigte. Kurz darauf wurde im Ortsteil Eiterbach ein Kaminbrand gemeldet, bei dem die Feuerwehr aber nicht eingreifen musste.

Gegen 17.15 Uhr schlugen die "Piepser" der Feuerwehrleute Alarm. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung im Bereich des Marktplatzes, wie Kommandant Florian Koessler berichtete. Als die Feuerwehr eintraf, stellte sich diese Rauchentwicklung als Zimmerbrand in einem Haus zwischen dem Getränkemarkt und der Gaststätte "Zum weißen Lamm" heraus. Alle Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen auf die angebauten Nachbargebäude konnte verhindert werden.

Doch der Schaden am betroffenen Haus ist groß - die Polizei beziffert ihn inzwischen auf rund 40.000 Euro. Es ist vorerst unbewohnbar und wurde beschlagnahmt, bis die Brandursache geklärt ist. Der 65-jährige Bewohner kam in einer anderen Bleibe unter.

"Das große Problem war, dass sich das Feuer in eine Zwischendecke zum ersten Obergeschoss darunter ausgebreitet hatte", berichtete Koessler. Die Decke musste per Hand "geöffnet" werden, um alle Glutnester abzulöschen. Dies dauerte bis in den späten Abend. Da sich die Decke mit Löschwasser vollgesaugt hatte, wurde ein Baustatiker des Technischen Hilfswerks gerufen. Die Brandursache war gestern noch unbekannt. Der Marktplatz wurde wegen des Großeinsatzes für den Verkehr gesperrt.

Für kurze Zeit war die Straße jedoch frei - damit die Feuerwehr aus Neckargemünd mit ihrer Drehleiter passieren konnte. Diese wurde in den Ortsteil Eiterbach gerufen, da die Schriesheimer Drehleiter schon am Marktplatz gebraucht wurde. In Eiterbach war es gegen 17.50 Uhr in einem Haus in der Ortsstraße zu einem Kaminbrand gekommen, bei dem die Flammen aus dem Schornstein schlugen. Die Feuerwehr musste aber nicht eingreifen. Das Kehren des Kamins reichte aus. Bei beiden Einsätzen waren insgesamt rund 100 Feuerwehrleute aus der Region im Einsatz.

Die Neckargemünder Wehr hatte übrigens zwischendurch noch einen weiteren Einsatz: Im Rathaus der Stadt blieb der Fahrstuhl mit einer Person stecken. Diese war aber schnell befreit.

Update: Dienstag, 26. März 2019, 8.36 Uhr