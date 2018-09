Von Thomas Seiler

Neckargemünd. Die erste Hürde hat die Tankstellenkette Jet jetzt übersprungen. Denn der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr stimmte mehrheitlich dem Bauantrag zu, wonach in Kleingemünd in der Neckarsteinacher Straße dem nun möglichen Abriss der bisherigen Tankstelle ein erweiterter Neubau folgt. "Nun liegt es an der Baurechtsbehörde im Landratsamt, wie es mit unserer positiven Stellungnahme weitergeht", erklärte die Leiterin des Stadtbauamts, Susanne Lutz, nach dem Beschluss des Gremiums der RNZ. Dass es sich die Stadträte mit ihrem Plazet, bei dem sechs Zustimmungen auf drei Ablehnungen und drei Enthaltungen trafen, nicht leicht machten, zeigte die ausführliche Debatte, die der Bürgermeister-Stellvertreter und Fraktionsvorsitzende der SPD, Winfried Schimpf, für den im Urlaub weilenden Rathauschef Frank Volk leitete.

Was beabsichtigt die Jet Deutschland GmbH? Eine rund 345 Quadratmeter große und über 4,50 Meter hohe Dachfläche beschirmt nach dem Neubau einen Tankbereich mit drei statt bisher zwei Zapfinseln. Hinzu gesellen sich noch ein erweitertes Verkaufsgebäude mit Shop und Bistro, ebenfalls ein Lagerraum und Sozialräume. Die Fahrbahn erhält einen flüssigkeitsdichten Belag, während die in die Erde versenkten Tankbehälter ein Gesamtvolumen von 180.000 Litern aufweisen. Letztlich strebt man noch auf dem Grundstück das Aufstellen und Anbringen von Werbeanlagen an.

In ihrer Beurteilung für die Planung innerhalb des Bebauungsplanes "Im Gitter" machte Lutz deutlich, dass in diesem allgemeinen Wohngebiet "ausnahmsweise Tankstellen zugelassen werden" können. Als weitere Ausnahme nannte sie die Dachform. Denn statt eines dort gewünschten Satteldaches ziert die Anlage ein Flachdach. Darüber hinaus wies sie noch auf weitere Befreiungen hin. Demnach wird die Baugrenze mit dem Tankdach um bis zu 6,50 Meter und die Grundflächenzahl um 198 Quadratmeter oder 78 Prozent überschritten. Ferner steht außerhalb der Baugrenze wiederum der Preismast, der den schon vorhandenen ersetzt, so die Stadtbauamtsleiterin.

Bedenken äußerten die Stadträte schon. So zeigte sich Désirée Endler (Grüne) mit der Dimension überhaupt nicht einverstanden. "Das erinnert mich mehr an eine Tanke an der Autobahn", so ihre Haltung. Schwierigkeiten erkannte sie ferner aufgrund der viel befahrenen Bundesstraße 37, was Guiseppe Fritsch (FWV) präzisierte. Den "Riesenzirkus" machte er zunächst einmal an dem sich in unmittelbarer Nähe im Westen befindenden Kreisverkehr fest, durch den täglich über 20.000 Autos fluten. Hierbei sollte man unbedingt "verkehrstechnisch über den Tellerrand gucken". Denn abgesehen davon, dass vis-à-vis die Haltestelle für den aus dem Neckartal kommenden öffentlichen Nahverkehr liege, erfolge die westliche Einfahrt fast unmittelbar nach dem Kreisel und die Ausfahrt im Osten falle aus seiner Sicht praktisch mit der Mündung der Schwimmbadstraße in die B 37 zusammen. Gerade die Massivität verhindere nach Petra Groesser (Grüne) eine Sichtfreiheit bei der Ausfahrt aus der Schwimmbadstraße.

Ein weiteres Thema beschäftigte zusätzlich Thomas Schmitz (Grüne). Er sprach der Planung jegliche Zukunftsfähigkeit ab, zumal man hier überhaupt nicht auf die Elektromobilität achte und stattdessen weiterhin auf Verbrennungsmotoren setze. Diese daher "nicht intelligent geplanten Investitionsruine" wertete er deshalb als "Risiko der Billigheimer". Eine Sicht, die der in den 1950er Jahren in England gegründete und inzwischen zum texanischen Ölvermarkter Phillips 66 gehörende Konzern wohl nicht teilt. Denn auf der Internetseite der Firma heißt es bezüglich der Preispolitik nämlich selbstbewusst: "Teuer bleibt draußen", denn "schlauer ist das".