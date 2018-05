Von Benjamin Miltner

Bammental. Bisher stehen nur die Stützwände und Bauzäune. Zwei große Haufen mit Sand und Erde sind aufgeschüttet, ein Kran wartet auf seinen Führer. Die Arbeiten an der Reilsheimer Straße ruhen - zumindest auf der Baustelle am Kurpfalz-Internat. Schließlich standen für die Gymnasiasten und Realschüler bis Mittwoch wichtige Klausuren an. Der nächste Jahrgang wird seine Abschlussprüfungen schon im neuen Schulhaus absolvieren, das hier gerade entsteht. Wer zurzeit an der Baustelle vorbeikommt, mag das kaum glauben können. Aber doch: Dank der modularen Bauweise wird bis Ende Dezember am Kurpfalz-Internat das 5,5 Millionen Euro schwere Projekt fertig. Ab Januar 2019 werden die rund 160 Schüler dann ein neues Schulhaus betreten dürfen.

Das neue Schulgebäude war lange vorbereitet und wird herbeigesehnt. "Im alten Schulhaus geht es schon ein wenig beengt zu", sagt Schulträger Mario Lehmann. Seit 2011 existieren Neubau-Pläne. 2012 wurde eine neue Sporthalle errichtet, jetzt ist das neue Schulgebäude dran. "Es wird alles ein bisschen größer und großzügiger" erzählt Lehmann. Soll heißen: Mehr Klassenzimmer in doppelter Größe, mehr Fach- und Projekträume, mehr Platz - und zwar zusätzlich.

Denn nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Das alte Gebäude wird nicht etwa abgerissen, sondern im kommenden Jahr bis zum Sommer renoviert. Das Internat vergrößert sich also. Noch so ein Wunsch, den die Trägerfamilie Lehmann seit geraumer Zeit hegt. Angst vor Leerständen? Kennt Mario Lehmann nicht. Im Gegenteil. "Wir sind im Wachstum begriffen, was durch den Neubau jetzt erst wieder möglich wird", betont er. Anders als vergleichbare Internate, wie beispielsweise die berühmte Schule im Schloss Salem, könne sich das Kurpfalz-Internat nicht über mangelnde Nachfrage beschweren.

Wenn die Arbeiten am neuen und alten Schulgebäude beendet sind, dann soll zum Schuljahr 2019/2020 der Klassenteiler von acht auf höchstens zehn Schüler erhöht werden. Gleichzeitig wird es künftig 20 statt 22 Klassen geben, die maximale Zahl an Internatsschülern damit dennoch um 24 auf 200 steigen. "Wir können zudem mehr Tagesschüler aufnehmen", betont Lehmann. All dies seien kleine Maßnahmen, um die Personalkosten pro Schüler zu senken.

Denn: Der Neubau inklusive Bestandssanierung ist für das Internat nicht gerade eine geringe Investition. Insgesamt sieben Millionen soll das Doppelprojekt kosten. Der Löwenanteil von rund 5,5 Millionen Euro geht dabei für den Neubau samt Ausstattung drauf. "Das können wir natürlich nicht aus der Portokasse finanzieren", erklärt Lehmann. Das funktioniere trotz Rücklagen nur über Kredite. Zudem bezuschusst das Land mit 0,8 Millionen Euro den Neubau.

Bleibt nur die Frage: Wie kann alles bis zum Jahresende fertig werden, wo jetzt noch kaum etwas steht? Modulares Bauen lautet das Zauberwort. Das bedeutet, die meisten Bauteile werden vorgefertigt und vor Ort nur noch nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt. "Wir haben uns für diese Methode entschieden, um den Schulbetrieb möglichst wenig zu stören", betont Mario Lehmann. Noch diesen Monat kommen die Bodenplatten. "Das Haus selbst wird dann in einer August-Woche aufgebaut", so der Schulträger. Danach erfolgt der Innenausbau, bis Mitte Dezember wird montiert, geschraubt - und ab Januar 2019 dann gepaukt.