Von Wolf H. Goldschmitt

Nußloch/Rhein-Neckar. Christina Gonzales ist geladen: Immer neue Strafanzeigen von Tierschützern machen ihr das Leben schwer. Ein zum wiederholten Mal ausgesprochener, amtlicher Aufnahmestopp für Vierbeiner verbessert ihre Laune nicht. "Alle Behauptungen sind Rufschädigung. Aber ich werde weiter für meine Tiere kämpfen und mir mein Lebenswerk nicht kaputt machen lassen", sagt die Heidelbergerin.

Gut und gern 100 Schafe, Ziegen, Ponys, Rinder, Schweine, Lamas und Katzen leben inzwischen auf ihrem Gnadenhof "Glück im Schafspelz" bei Nußloch. Ihre Kritiker meinen: Das sind zu viele, um eine tiergerechte Haltung zu sichern - besonders für ihre Minischweine, die zurzeit nur provisorisch unterbracht sind. Sie selbst entgegnet: "Es gab keinen einzigen Tag, an dem meine Tiere nicht versorgt wurden."

"Sehen Sie ruhig genau hin", sagt die Pächterin bei einem Rundgang über ihr Anwesen. Ohne Stiefel kommt man nur schwer durch den tiefen Matsch. "Aber es ist Winter, es hat viel geregnet, und ich darf die Wege nicht asphaltieren", erläutert sie den Zustand des Terrains. In den Ställen liegt frisches Heu. Drei Kälber stehen und fressen zufrieden. Ein anderes ist krank, hängt an einem Tropf und wird von ihr oder ihrer Helferin Tanja umsorgt.

Lamas laufen durch das Freigehege, ebenso die Pferde. Wie viele Ziegen genau in den Ställen stehen müssen, ist schwer auszumachen, doch sie haben Bewegungsspielraum und wirken zutraulich. "Sie sollen im Sommer wieder auf die Weide, wenn neues Gras steht. Zu dieser kalten Jahreszeit müssen alle aber drin bleiben. Aber bei uns liegen in allen Ställen wärmende Bodenmatten", sagt die Frau, die die meisten dieser friedlichen Lebewesen vor dem sicheren Tod bewahrt hat.

Mit 30 völlig entkräfteten Schafen hatte Christina Gonzales vor über 15 Jahren diesen Hof mutig und mit viel Herzblut aus der Taufe gehoben. Heute zählt er über dreimal so viele Tiere, die Zuwendung brauchen. Die Chefin, die meist mehrere Stunden dort verbringt, bestreitet nicht, dass dringend Reparaturen an den Holzbehausungen notwendig sind. Nägel und scharfe Kanten an notdürftig zusammengezimmerten Unterständen sehen gefährlich für Tiere aus.

Die Sanierung sei in Vorbereitung, mache zum jetzigen Zeitpunkt aber keinen Sinn. Ein Versprechen, das früheren Weggefährten bekannt vorkommt. Passiert sei aber nie etwas. Christina Gonzales wolle eben alles allein entscheiden, und überfordere damit sich und andere, lautet ihr Urteil.

Angesprochen auf die hohe Fluktuation bei freiwilligen Helfern schimpft die 67-Jährige: "Die meisten hatten keine Ahnung von Tieren, leider. Wenn einer in meinem Beisein ,blöde Ziege, friss endlich‘, schreit, gehen bei mir die Rollläden runter."

Sie gibt aber gerne auch zu, dass Diplomatie nicht ihre Stärke ist. "Ich sage, was ich denke. Das macht es mir nicht leichter, aber so ist mein Wesen". Ob ihr dann nicht doch viel zu wenige Helfer für einen so großen Hof geblieben sind? "Der Verein will zusätzlich eine feste Arbeitsstelle für die Tierbetreuung einrichten", so die Absicht. Auch das verspreche sie seit Langem, sagen ehemalige Helfer.

Von der notwendigen Verkleinerung ihres Tierbestandes auf freiwilliger Basis, wie sie vom Veterinäramt vorgeschlagen wird, will die Pächterin nichts wissen. Sie habe gerade zwei behinderte Schweine zu einem anderen Gnadenhof gefahren. Das hätte sie besser nicht getan, denn dort ginge es den beiden schlecht. Der Betreiber eines Gnadenhofes des Vereins "Rüsselheim", Christian Probst, wo die Tiere jetzt leben, hält dagegen: "Die beiden sind aufgrund ihres Gesundheitszustandes wirklich arme Schweine. Sie waren völlig dehydriert und hatten schwere Verletzungen am Bein und einen offenen Kiefer. Sie werden durchkommen, aber ihre Haltung war offensichtlich eine Tierqual", sagt der neue Pfleger unmissverständlich.

Wenn Christina Gonzales über die Zukunft spricht, wirkt sie erstmals unsicher. In zweieinhalb Jahren läuft der Pachtvertrag für "Glück im Schafspelz" aus. Und wie es dann mit den Tieren weitergehen soll, bereitet ihr heute schon Kopfzerbrechen. Ideen hätte sie genug, andernorts weiter zu machen. Doch dafür ist sie auf Hilfe angewiesen. Vom Landkreis, von der Gemeinde und nicht zuletzt von ihren Sponsoren.

Die Hoffnung: Vielleicht greift bis zum Tag X der konstruktive Vorschlag von Tierschützern, endlich Partnerschaften mit anderen Gnadenhöfen einzugehen. Und so zu gewährleisten, dass alle Tiere bis zu ihrem natürlichen Ende am Leben bleiben können. Eine Liste mit alternativen, seriösen Pflegestellen liegt dem Veterinäramt bereits seit Wochen vor.