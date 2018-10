Von Thomas Frenzel

Dabei muss diese Reise gar nicht ins wilde Kurdistan führen, in den unwegsamen Busch oder in den noch wilderen Großstadtdschungel. Inspirierend ist schon die Reise mit dem 34er Bus, der Heiligkreuzsteinach mit dem flachen Wieblingen verbindet. Da zieht der Odenwald an den großen Fenstern vorbei und auch das Neckartal mit dem Schloss und der Heidelberger Altstadt. Und auch dem wandernden Blick durch das Businnere offenbart sich reiche Beute.

Dort sitzt eine junge Frau mit Migrationshintergrund, deren Augen auf die Mattscheibe ihres Smartphones fixiert sind. Hier ist eine nicht mehr ganz so junge Dame ohne Migrationshintergrund, die gleichfalls auf ihr Smartphones starrt und mit dem Daumen über die Mattscheibe wischt. Ein junger Mann mit Knopf im Ohr hat erkennbar Probleme, bei der ruckelnden Busfahrt gleichzeitig sein Fahrrad festzuhalten und dennoch auf dem Smartphone die richtige Musik für seine Kopfhörer auszusuchen. Dazwischen ein leibhaftiger Anachronismus: Ein junger Mittelalterlicher, der bedrucktes Papier in den Händen hält. Er liest.

Dann wandert der Blick weiter. Hin zum Bildschirm mit der Haltestellenanzeige. Warum - so schießt es durch den Kopf - wird die nächste Haltestelle je nach Busfahrt mal oben, mal unten angezeigt? Zumindest ist die angesagte nächste Station korrekt. Das ist nicht immer der Fall.

Und dann gibt es da auch noch die lustigen Piktogramme an den Buswänden. Sie sollen im Bus ein bekömmliches Miteinander aufs Gleis bringen, wie etwa der Hinweis auf das Handy-Verbot. Oder auf das verbotene Rauchen. Aber wo ist der Hinweis auf ein Alkoholverbot?

Der Blick schweift weiter. Bleibt hängen an zwei Männchen mit Stock. Die runden Aufkleber markieren zwei Sitzplätze, die offenbar für ältere Menschen gedacht sind. Gelten sie auch für Mütter mit Kinderwagen? Oder für Menschen, deren gebrochenes Bein sie an Krücken zwingt? Und während der Bus weiter auf seinem Weg am Heidelberger Marstallhof vorbeirumpelt, schießt das frühere Heidelberger Studentenwerk durch den Kopf. Wurde dieses Studentenwerk nicht unlängst für einen sechsstelligen Betrag in ein "Studierendenwerk" umgetauft, um der politischen Korrektheit zu entsprechen? Und haben in zeitgeistigen Vereinen nicht sogar schon die "Mitgliederinnen" Einzug gehalten, obgleich das für männlich erachtete Pendant sich mit einem bloßen "das" begnügen muss?

Aber vielleicht ist im Bus und seinen Männchen mit Stock auch nur die gute alte patriarchalische Welt noch in Ordnung: Der Opa darf sitzen, die Oma muss stehen.