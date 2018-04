Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Hans D. Reinwald war startklar. Er war schon im Sportdress. Die Laufschuhe waren geschnürt und die Sonnenbrille hatte er griffbereit. Der Oberbürgermeister sah dem Start des Fünf-Kilometer-Laufes gelassen entgegen. Er löste nun sein Versprechen ein und ging bei herrlichstem Sonnenschein beim traditionsreichen Germanen-Lauf des TV Germania St. Ilgen an den Start.

Ein spezielles Training hat der Rathauschef für den Laufwettbewerb nicht absolviert. Bei Oberbürgermeister Hans D. Reinwald steht sowieso jeden Morgen eine halbe Stunde Sport auf dem Programm. "Im Sommer jogge ich mit meiner Frau zusammen, im Winter geht es auf den Crosstrainer", erzählte er kurz vor dem Start der RNZ. Mit der Startnummer 501 nahm er in der ersten Reihe an der Startlinie im Waldstadion Aufstellung. "Ich werde nicht lange vorne bleiben, sondern nach dem Startschuss sicher schnell nach hinten durchgereicht werden", befürchtete das Stadtoberhaupt lachend.

Mit seiner Einschätzung behielt er Recht. Markus Giebel von der gleichnamigen St. Ilgener Druckerei schickte zusammen mit seinem Sohn Marcel die Läufer per Startschuss auf die Strecke. Etliche ambitionierte Läufer überholten Reinwald bereits auf der ersten Runde im Stadion. Den Rathauschef störte das nicht. Sein erklärtes Ziel war es, die Laufstrecke unter einer halben Stunde zu absolvieren. Das betonte er gegenüber der Vereinsvorsitzenden Britta Kettenmann und ihrem Stellvertreter Franz Weber.

Das ist ihm auch gelungen. Die Stoppuhr zeigte bei seiner Zielankunft 28:40 Minuten an, obwohl es für Reinwald auf der Strecke alles andere als optimal lief. "Ich bin erst falsch abgebogen und musste mir unterwegs vier Mal die Schuhe binden", gab er nach seinem Zieleinlauf deutlich außer Atem zu verstehen.

Verkehrt abgebogen sind in diesem Jahr eine ganze Menge der 126 Teilnehmer des Fünf-Kilometer-Laufes. Schuld war eine missverständliche Richtungsangabe entlang der Laufstrecke. Rund 800 Meter mussten die Falschabbieger mehr zurücklegen und benötigten dadurch mehr Zeit und Energie. Nicht alle Läufer nahmen dies so gelassen hin wie der Oberbürgermeister und auch der Sieger des Fünf-Kilometer-Laufes, Malte Kolb vom TSV 05 Rot.

Der 24-Jährige hatte ursprünglich eine Laufzeit von knapp 18 Minuten angepeilt, kam aber erst nach 21:16 Minuten ins Ziel. Zweiter wurde mit einer Laufzeit von 22:39 Minuten Zoufine Bare von der TG Nürtingen. Den dritten Platz holte sich mit 22:56 Minuten Ronny Göhringer.

Beste Frau war Nathalie Weber. Sie ging mit etlichen Lauffreunden für "Kerstins Tierpension" an den Start und kam nach 25:23 Minuten ins Ziel. Die Zeitnahme lag in den bewährten Händen des Teams von "br-timing". Die Zuschauer wurden von Julia Treiber auf dem Laufenden gehalten. Sie wusste auch das Publikum zu ermuntern und die Laufsportler bei ihrer Ankunft im Stadion auf der Zielrunde anzufeuern. "Dann geht es doch leichter für die Läufer auf den letzten Metern", meinte sie.

Beim Zehn-Kilometer-Lauf gab es keine Zwischenfälle. 141 Starter wurden von Marcel und Markus Giebel auf die Strecke geschickt. Bester Läufer war Tobias Balthesen von der TSG 78 Heidelberg. Er kam nach 36:56 Minuten ins Ziel. Zweiter wurde Jan-Sven Dumbeck von der SG Nußloch. Er benötigte 38:37 Minuten. Rund 22 Sekunden später kam Dirk Oswald als Drittplatzierter ins Ziel. Beste weibliche Läuferin war Tracey Bulmer vom TSV Amicita Viernheim. Sie benötigte 45 Minuten für die Strecke.

Vor den Hauptläufen gab es noch zwei Schülerläufe. Insgesamt 32 Meldungen waren dafür eingegangen. Beim 700-Meter-Lauf holte sich in der Altersklasse U 8 Julian Rensch und in der Altersklasse U 10 Daniel Lederer, beide vom TV Germania St. Ilgen, den Sieg. Beim 1200-Meter-Lauf gewann in der U 12-Gruppe Clemens Lederer vom TV Germania St. Ilgen und in der U 14-Gruppe Florentine Kramer vom TSV 05 Rot. Für das leibliche Wohl der Sportler und Zuschauer hatte das Team des TV Germania bestens gesorgt.