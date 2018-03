Neckargemünd. (cm) Machen vier Gemeinden gemeinsame Sache? Bei der nächsten Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd - zu diesem gehören neben der Stadt am Neckar noch Bammental, Wiesenbach und Gaiberg - wird es am morgigen Mittwoch unter anderem darum gehen, die Möglichkeiten einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit auszuloten. Der Neckargemünder Gemeinderat hat dieses Vorhaben in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig befürwortet.

Konkret wird es um einen gemeinsamen Bauhof für alle vier Gemeinden gehen. Ein externer Berater soll untersuchen, ob dies sinnvoll ist. Es wurde betont, dass kein Personal eingespart werden soll.