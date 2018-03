Von Werner Popanda

Sandhausen. Im ansonsten fast durch die Bank stets auf Konsens bedachten Sandhäuser Kommunalparlament platzte SPD-Gemeinderat Günter Köhler in der jüngsten Sitzung dann doch der Kragen. Sein Groll richtete sich aber nicht gegen seine Kollegen im Gremium oder gegen die Gemeindeverwaltung. Sondern vielmehr dagegen, dass bei der Vergabe von weiteren Gewerken für die Errichtung der neuen Kindertagesstätte am Ziegelhüttenweg 2 "von den Sandhäuser Firmen keine zum Zuge gekommen ist". Aus seiner Sicht sei dies "schwach", wie er sagte.

In der Tat war es so, dass beim Gewerk Tischler/Einbaumöbel 14 Unternehmen ein Angebot eingereicht hatten - darunter auch eines aus dem Ort. Doch lag dessen Angebot um gut 38.000 Euro über jenem einer Schreinerei aus Mosbach-Neckarelz, die mit 112.000 Euro die günstigste Offerte gemacht hatte. Ganz ähnlich verhielt es sich beim Gewerk Wärmedämmverbundsystem. Ein Sandhäuser Stuckateur ging mit 178.000 Euro ins Rennen, bei dem aber ein Stuckateur aus Aldingen bei Villingen-Schwenningen mit 143.000 Euro und damit 35.000 Euro weniger die Nase vorn hatte.

Sogar noch eklatanter ging es bei der Vergabe des Außenanlage-Gewerks zu: In der diesbezüglichen "Hitliste" stand eine Mannheimer Firma mit 337.000 Euro an der Spitze, jene aus Sandhausen folgte mit 430.000 Euro abgeschlagen auf dem neunten Platz. Gleich gar nicht vertreten waren Sandhäuser Betriebe bei den anderen Gewerken. Sprich: beim Gewerk Estricharbeiten, das für 42.000 Euro an eine Firma aus Westhofen bei Worms ging, beim Gewerk Fliesenarbeiten, das für 38.000 Euro an eine Firma in Schmalenberg bei Kaiserslautern ging und beim Gewerk Mobile Trennwand, das für 18.000 Euro an eine Firma in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt ging.

Noch nichts entschieden ist hingegen beim Gewerk Innenputz. Denn bei diesem musste, wie der Beschlussvorlage für die Räte zu entnehmen war, "aufgrund einer grundlegenden Änderung in den Vergabeunterlagen das Ausschreibungsverfahren aufgehoben werden".

Von Ortsbaumeister Michael Schirok war noch zu erfahren, dass mit dem zweiten Vergabepaket nunmehr rund 85 Prozent der Bauleistungen ausgeschrieben seien. Unterm Strich könne man, wie er weiter festhielt, mit den Ausschreibungsangeboten "zufrieden" sein. Und zwar, weil angesichts der Konjunktur eine Kostensteigerung um gerade einmal drei Prozent über der geplanten Kostenberechnung in Ordnung sei. Dies stehe im Gegensatz zum ersten Ausschreibungsbündel, bei dem es speziell beim Gewerk Rohbau eine deutliche Überschreitung gegeben habe.

Um welch ein Riesenprojekt es sich beim Neubau der Kindertagesstätte im Ziegelhüttenweg 2 aus Sicht der Gemeinde handelt, zeigte sich in den von Michael Schirok präsentierten aktuellen Gesamtbaukosten. Demnach liegen diese nach der Auswertung des zweiten Pakets der Leistungsverzeichnisse bei etwas über 3,6 Millionen Euro. Was in der Summe sechs Prozent mehr als in der Kostenberechnung ausmache.

Gleichfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass die Gemeindeverwaltung ermächtigt wird, zum Abschluss eines Gaslieferungsvertrages ab dem 1. September dieses Jahres an einer europaweiten Bündelausschreibung des Gemeindetags teilzunehmen.