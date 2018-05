Das Rathaus in Neckargemünd. Symbolfoto: Reinhard Lask

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Seit Frank Volk Bürgermeister in Neckargemünd ist, hat sich in den Sitzungen des Gemeinderates einiges geändert. So geht es zum Beispiel immer pünktlich um 19 Uhr los - keine Minute früher und keine Minute später. Noch immer haben das aber nicht alle Stadträte verinnerlicht, sodass um Punkt 19 Uhr im Rund häufig noch viele Lücken klaffen und viele Räte erst später eintrudeln.

Kein Wunder: Schließlich waren sie es gewohnt, dass die Sitzungen "mit leichter Verspätung" beginnen, wie dies unter Bürgermeister Horst Althoff stets der Fall war. Wobei die "leichte Verspätung" auch mal eine Viertelstunde sein konnte.

Neu ist auch, dass Frank Volk für jeden Tagesordnungspunkt eine Dauer vorgibt, die aber das diskussionsfreudige Gremium nicht wirklich interessiert. Somit hat sich an der Gesamtdauer der Sitzungen nichts geändert.

Die größte Änderung ist aber die Einführung von Sitzungspausen etwa alle anderthalb Stunden - offiziell aus Fürsorge für die mitschreibende Protokollantin. "Damit Frau Polte ihre Hand entspannen kann" - so begründet Volk jedes Mal mit einem diebischen Grinsen und der Zigarettenschachtel in der Hand die Pause. Und flugs verschwindet er auf dem Balkon des Sitzungssaales. Die anderen Raucher-Räte sind ebenso schnell draußen. Sie finden auch, dass Frau Polte eine Pause braucht.