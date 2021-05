Leimen. (fre) Die Stadt reagiert. Am 31. März hatte das Gesundheitsamt das Nikolaus-Lenau-Haus geschlossen: Bei drei Kindern waren hochansteckende Corona-Mutanten nachgewiesen worden. Knapp 160 Kinder mussten zwei Wochen lang zu Hause bleiben. Um derartigen Überraschungen gegenzusteuern, führt die Stadt ab dieser Woche verpflichtende Antigen-Tests bei allen Kindergartenkindern ein. Das teilte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend mit.

In Sachen Testpflicht war der OB eindeutig: An ihr lässt er nicht rütteln. Sie gilt für alle Kindergartenkinder – und auch für alle Erziehenden, soweit diese noch nicht geimpft sind.

Bei dem Test handelt es sich um die sogenannten "Lolli-Tests": Die Kinder erhalten mit dem Besuch des Kindergartens ein Wattestäbchen, am dem sie eine Zeit lang lutschen. Jeweils 15 dieser Proben, so der OB, werden in derselben Testlösung zusammengeführt. Diese Lösung wird dann einem eingehenden PCR-Test unterzogen. Dank des nahen Limbach-Labors in Rohrbach-Süd werde das Pool-Testergebnis noch am selben Tag vorliegen – und die Kosten würden im Wesentlichen vom Land getragen.

Sollte dieser Gruppentest positiv sein, also eine Corona-Infektion innerhalb der Gruppe nachgewiesen werden, läuft laut OB die in solchen Fälle vorgeschriebene Prozedur ab: Das Gesundheitsamt wird eingeschaltet, alle Pool-Teilnehmenden werden individuell per PCR getestet und Konsequenzen von Amts wegen angeordnet – gegebenenfalls auch die Schließung der Einrichtung.

Für OB Reinwald lagen die Vorteile solcher Gruppentests auf der Hand: Sie sind als erste Stufe anonym, kein Kind wird als Corona-positiver Fall an den Pranger gestellt. Derartiges hatte in der Vergangenheit zu Spannungen gesorgt. Anders als Nasenabstriche bei Kindern sei die Lolli-Variante niedrigschwellig und damit auch in Hinblick auf die zu Testenden – also insbesondere Kinder – verhältnismäßig. Deshalb führe die Stadt diese Pool-Test auch als "absolut erforderliche" Verpflichtung für den Kindergartenbesuch ein. Alles andere als eine Gesamttestung im Kindergarten, so der OB, sei nicht sinnhaft.

Holger Bortz (GALL) nutzte diese unterm Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" erfolgte Bekanntgabe, um – bei aller Zustimmung zu dieser Pflichttestung – auf ein anderes Corona-Problem hinzuweisen: auf die Nichteinhaltung der Maskenpflicht. Dies betreffe augenfällig die Haltestelle Georgiplatz, die wegen der aktuellen Gleisbauarbeiten in der Römerstraße besonders frequentiert sei. "Dutzendschaften", so Bortz, würden hier auf Bus oder Bahn warten, aber keine Schutzmaske tragen. Er forderte die Verwaltung auf, diese Haltestelle als Hotspot zu sehen und verstärkt zu kontrollieren.