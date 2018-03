Leimen. (fre) Christa Hasenpflug (GALL), die ganz gewiss nicht zu den gerne Übertreibenden im Gemeinderat zählt, nutzte das Wort "unsäglich". Was sie damit unter dem Punkt "Verschiedenes" meinte, war das Chaos, das ihren Worten zufolge bei Unterrichtsbeginn in der Turmschule auf der Straße herrscht.

An den ausgefahrenen Pfosten, mit denen das Vorfahren am Schuleingang unterbunden wird, staue sich der elterliche Anlieferverkehr. So beschrieb es Hasenpflug. Die Rathausstraße werde dann blockiert, auch für die Busse gebe es dort kein Durchkommen mehr. Und durch all dieses Blech müssten die Grundschüler ihren Weg in die Klassenräume finden.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald hatte für dieses Chaos keine Lösung parat: "Vorher war es noch schlimmer", sagte er. Und er ergänzte: "Wir können nicht die ganze Altstadt absperren" zum Schulbeginn.

Eine Verschärfung der Situation schwante Klaus Feuchter (FDP), wenn die Baustelle für den privaten Neubau an der Ecke Turm-/Rathausstraße komme. Dann sollten für den Anlieferverkehr der Schule zwingend die Parkplätze an der Bürgermeister-Lingg-Straße frei gehalten werden. Diese Plätze würden schon heute von der Hälfte der Eltern angefahren, sagte Ordnungsamtsleiter Walter Stamm. Aber die andere Hälfte würde nur zu gerne bis direkt ins Schulgebäude fahren.