Von Benjamin Miltner

Bammental. (bmi) Es ist knapp 70 Seiten lang, beinhaltet zwei Jahre Arbeit und ist seit der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossene Sache: das Gemeindeentwicklungskonzept 2030, das die Gemeinde gemeinsam mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) erstellt hat. "Das liest man nicht einfach an einem Nachmittag", gab Bertram Roth von der KE zu. "Ich kann Ihnen das Konzept nicht in allen Details vorstellen", beteuerte er. Die RNZ kann auch nicht. Sie gibt dafür aber einen Überblick:

Das ist das Ziel: Wie soll das Bammental der Zukunft aussehen? Diese Frage beantwortet das Gemeindeentwicklungskonzept. "Wir haben damit für die nächsten 15 Jahre Perspektiven aufgezeigt und Leitbilder erstellt", erklärt Roth. Dabei wurden insgesamt 60 Maßnahmen vorgeschlagen und daraus neun Leitprojekte definiert. "Wir sind aber einen Schritt weitergegangen", betont Roth. Das heißt: Themen wurden priorisiert, Auswirkungen bedacht, die Finanzierung besprochen und ein Investitionsprogramm mit möglicher zeitlicher Umsetzung festgezurrt.

Das sind die Leitprojekte: Das Entwicklungskonzept definiert Leitprojekte als "Vorhaben, die die Gemeinde [...] nachhaltig prägen, hohe Investitionen erfordern und eine Außenwirkung besitzen, die über die Gemeinde hinausgeht." In Bammental gibt es deren neun: Ausbau der frühkindlichen Betreuung, Weiterentwicklung des Schulzentrums zu einem Campus, Bau einer Kultur- und Sporthalle - möglicherweise als Erweiterung der TV-Halle - Schaffung eines Generationengartens an der Elsenz, städtebauliche Erneuerung, Ausbau des schnellen Internets, Zukunftskonzept und neuer Standort für die Feuerwehr, ein CO2-neutrales Bammental und ein verbesserter Hochwasserschutz.

Das ist der zeitliche Ablauf: In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Konzept einstimmig als sogenannter Selbstbindungsplan beschlossen. Es zeigt, welches Projekt wann umgesetzt wird und wie viel es kosten soll. "Vorrang hat dabei der Bau der neuen Kindertagesstätte. Was danach kommt, hängt von der finanziellen Lage ab", erklärte Bertram Roth. Bis 2020 soll die Sanierung des Gymnasiums im Schulzentrum realisiert und die Renaturierung des Weihwiesenbachs abgeschlossen werden. Schnelles Surfen im Netz für alle soll bis 2021 möglich sein, in einer zweiten Phase bis 2025 sind der Generationengarten und das neue Feuerwehrhaus geplant, bis spätestens 2030 die Kultur- und Sporthalle. Über den gesamten Zeitraum bis 2035 laufen die Leitprojekte städtebauliche Erneuerung und CO2-neutrales Bammental.

Das kostet es: Rund 35 Millionen Euro Ausgaben sieht das Investitionsprogramm vor. 6,6 Millionen Euro gehen davon für erhöhte Personalkosten im Erziehungsbereich drauf. Knapp 11 Millionen Euro werden an Fachförderungen erhofft. Als größte Posten sind aufgeführt: schrittweise Erneuerung des Waldschwimmbads (5,3 Millionen Euro), Sanierung des Gymnasiums (3,8), Neubau der Kita (3,5) und des Feuerwehrhauses (3,0) sowie der Generationengarten (1,0).

Das haben die Bürger davon: "In diesem Papier steckt die Arbeit der Verwaltung, aber auch der Bürger", betonte Bertram Roth. Dies seien gute Voraussetzungen dafür, dass der Entwicklungsplan auch gelebt wird. "Die Bammentaler haben sich bei der Befragung sehr intensiv eingebracht. Beim Bürgercafé war die Resonanz nicht ganz so groß", lobte und tadelte Roth zugleich. Bürgermeister Holger Karl sieht den Entwicklungsplan als Richtschnur für die Arbeit von Verwaltung und Gemeinderat für die nächsten Jahre. "Die Bürger haben nun ein perfektes Mittel in der Hand, uns zu kontrollieren", betonte Karl und schob nach: "Ich bin sicher, sie werden uns kritisch begleiten."