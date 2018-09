Von Benjamin Miltner

Gaiberg. Wenn Rolf-Dieter Schaetzle am Abend in die Kasse seiner Linden-Apotheke guckt, dann herrscht dort im Fach für die Fünf-Euro-Scheine Leere. Monatelang hat der Apotheker gerätselt, woran es liegt. Jetzt ist auch klar, warum: Seinen Kunden geht es nicht anders. Wenn sie in ihr Portemonnaie schauen, fehlt auch dort der kleinste Euro-Schein. Es könnte sein, dass diese Banknote in der Region Heidelberg peu à peu verschwinden wird. Denn im Neckartal ist es seit einigen Monaten deutlich schwieriger geworden, einen Fünf-Euro-Schein zu ergattern. Die Volksbank Neckartal hat in ihrem Verbreitungsgebiet diese Banknote aussortiert - zumindest bei ihren 34 Bankautomaten.

Dies bestätigt auf Nachfrage der RNZ auch Achim Himmelmann, Generalbevollmächtigter der Volksbank Neckartal. Er betont: "Fünf-Euro-Scheine sind nach wie vor in allen unseren Geschäftsstellen verfügbar - nur nicht mehr aus dem Geldautomat." Eine Testphase vor der Umstellung auf die Bargeldausgabe ohne "Fünfer" habe positive Rückmeldungen ergeben. "Nirgendwo gab es Schwierigkeiten."

Das sieht Rolf-Dieter Schaetzle anders. Ihm gehen seit Monaten immer wieder die "Fünfer" aus. "Wir haben erst nicht kapiert, woran das liegt", erzählt er. Zwar müssen viele seiner Kunden für Rezepte häufig einen Eigenbetrag von fünf Euro leisten. Sie zahlen dann gerne mit 10 oder 20-Euro-Scheinen und die Apotheke gibt Fünfer aus. Aber das ist ja nichts Neues. "Meistens hatte ich am Abend dennoch Fünf-Euro-Scheine im Überfluss", erzählt der Apotheker, "aber plötzlich war es immer häufiger andersrum."

Er habe sich zunächst nichts dabei gedacht und sei eben des Öfteren zum Geldwechseln in die örtliche Volksbank-Filiale gegangen. Auf diese Möglichkeit weist auch Achim Himmelmann hin: "Eine größere Menge an Fünf-Euro-Scheinen kann jederzeit auf Anfrage bestellt werden." In den 30 Filialen der Volksbank Neckartal seien zudem alle Geldscheine und Münzenarten vorrätig.

Schaetzle hat eine andere Erfahrung gemacht. Jüngst war er wieder "fünferlos" und bat in der Gaiberger Volksbank um entsprechende Scheine. Er wartete zehn Minuten, bis der Tagestresor geöffnet werden konnte, "um dann festzustellen, dass keine ,Fünfer’ drin sind." Der Bankangestellte konnte später noch ein paar Fünf-Euro-Noten auffinden, verwies aber auch auf die Geschäftsstelle in Bammental.

"Wozu habe ich dann die Filiale in Gaiberg?", fragt sich Schaetzle und fügt hinzu: "Es ist elementare Aufgabe der Bank, die Bevölkerung mit Geld zu versorgen, damit das Wirtschaftsleben reibungslos funktioniert." Das sieht auch Himmelmann so. Der Generalbevollmächtigte der Volksbank Neckartal betrachtet das Aussortieren der Fünf-Euro-Noten als notwendigen Schritt, um "die nachhaltige Bargeldversorgung in der Fläche sicherzustellen".

Hintergrund ist, dass die Bank den Aufwand für den Betrieb seiner Geldautomaten verringern will. Fünf-Euro-Noten nehmen für eine geringe Geldsumme vergleichsweise viel Raum ein. Ohne sie kann im Automat mehr Geld untergebracht werden und er muss seltener nachgefüllt werden. Zudem habe der Fünf-Euro-Schein eine andere Beschaffenheit und löse häufiger als seine großen Verwandten Automatenausfälle aus, so Himmelmann. Er verweist auch darauf, dass bargeldloses Zahlen immer mehr genutzt wird.

Wird das Neckartal also zur "Fünf-Euro-freien-Zone"? So weit ist es noch nicht. Zumal die Sparkasse Heidelberg keine Veränderung plant. Sie gibt neben 50-, 20-, und 10-Euro- auch weiter 5-Euro-Scheine an ihren Automaten aus, wie ein Sparkassen-Mitarbeiter der RNZ bestätigte. Dafür hat diese in Gaiberg nur noch einen Bankautomaten stehen - und der löst für Rolf-Dieter Schaetzle als Volksbank-Kunde nicht das "Fünfer-Problem".