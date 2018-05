Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. So wie es aussieht, wird es keinen Rathausneubau in Gaiberg geben, die Grüne Liste zog den Antrag auf Neubau eines Rathauses in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zurück. Zuvor hatte das Gremium darüber debattiert. Man diskutiere über eine Sache, die schon seit 20 Jahren klar sei - nämlich das bestehende Rathaus zu sanieren, sagte Bürgermeister Klaus Gärtner. Und "jetzt fangen wir wieder bei Adam und Eva an", so Gärtner kopfschüttelnd.

In einer der zurückliegenden Sitzungen hatte die Grüne Liste besagten Antrag eingereicht, mit Blick auf die "immensen Kosten", welche die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses mit sich bringt und die aus Steuermitteln finanziert werden. Etwa drei Millionen soll die Sanierung des Rathauses kosten. Dafür gibt es Zuschüsse, sodass die Gemeinde letztendlich etwa 1,5 Millionen stemmen muss. Ein Rathausneubau hingegen würde allerdings mehr kosten: Die groben Schätzungen der Gemeinde belaufen sich auf etwa zwei Millionen Euro. Das neue Rathaus sollte laut der Grünen Liste an der Stelle errichtet werden, wo das seit Jahren geplante aber bisher nicht umgesetzte Dorfgemeinschaftshauses hin soll.

Matthias Volkmann (CDU) sprach sich aufgrund der hohen Kosten eigentlich gegen einen Neubau aus, schlug aber vor, dass Architekten und Ingenieure eine Kostenschätzung erstellen sollten. Ähnlich sah es Dieter Sauerzapf (Freie Wähler). Der Antrag höre sich im ersten Moment zwar gut an, aber aus der Hüfte herauszuschießen und einem Neubau für ein paar Millionen zuzustimmen, sei nicht gut. Eric Schuh (SPD/Aktiver Gaiberger) fand unter dem Aspekt, so viel Geld in die Sanierung des alten Rathauses zu stecken, einen Neubau nicht abwegig. Allerdings sollte man sich überlegen, was dann mit dem alten Rathaus passiert. Außerdem warf Schuh einen Blick auf die baldige Bürgermeisterwahl: "Wir bekommen einen neuen Bürgermeister, der im Rathaus sozusagen wohnt, daher sollten wir den neuen Bürgermeister in die Entscheidung miteinbinden".

Im Grunde sei es nicht falsch, wenn man ein neues Projekt plane, Alternativen abzuwägen, sagte Paul Keßler, Sanierungsbetreuer der LBBW Immobilien Kommunalenentwicklung aus Karlsruhe. Keßler berät die Gemeinde bei der Sanierung und warf einen Blick auf die Kosten eines Neubaus. Er griff dabei auf statistische Baukostenwerte zurück. Die Zahlen geben lediglich eine Richtung vor und würden höher liegen, so Keßler. Demnach müsste die Gemeinde für einen Neubau grob geschätzt zwei Millionen Euro "blechen". Laut Keßler würden dann sämtliche Zuschüsse wegfallen. Beispielsweise der Zuschuss für die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes. Darüber hinaus stellt sich die Frage, was dann mit dem alten Rathaus, das weiterhin sanierungsbedürftig ist, passieren soll.

Die Grüne Liste zog daraufhin den Antrag zurück. Er sehe nun auch, dass man den Neubau langfristig planen müsse, so Maximilian Haider von der Partei. Der Dorfentwicklungsausschuss wird sich dem Thema nun annehmen.