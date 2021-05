Von Christoph Moll

Gaiberg. Achtung, Autofahrer: In der Region startet am kommenden Montag, 17. Mai, eine neue Großbaustelle. Die Ortsdurchfahrt von Gaiberg wird für etwa ein Jahr voll gesperrt. Die Landesstraße L 600 wird in diesem Bereich jeden Tag von rund 13.000 Fahrzeugen genutzt, die sich nun neue Wege suchen müssen. Betroffen sind vor allem jene, die aus dem Elsenztal "über den Berg" in die Rheinebene wollen – und umgekehrt. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Welcher Abschnitt ist betroffen? Für den Durchgangsverkehr voll gesperrt wird die Strecke zwischen dem Rathaus und dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel. Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt, begonnen wird in Höhe der Einmündung des Friedhofwegs. Alle Maßnahmen sollen bis zum 27. April 2022 abgeschlossen sein. "Aber natürlich handelt es sich um einen Bauzeitenplan, der nicht zu 100 Prozent stimmt", gibt Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel zu bedenken. "Oft kommen noch Erschwernisse während der Baumaßnahme hinzu, was wir natürlich nicht hoffen."

Welche Alternativen gibt es? Die offizielle Umleitung ist weiträumig und verläuft über Mauer, Schatthausen und Gauangelloch. Das Problem: Auch in der Bammentaler Ortsdurchfahrt wird derzeit gearbeitet. Sie ist für Lastwagen gesperrt, für Autos gibt es aber eine innerörtliche Umleitung. Eine solche wird es auch in Gaiberg geben, doch Müller-Vogel rät von dieser ab. Denn hier werde es sehr eng und es seien auch Schulkinder unterwegs. Für diese soll am Rathaus eine Ampel aufgestellt werden. Zudem soll in der Hauptstraße ein Parkverbot gelten. Einzelne Parkbuchten sollen den Verkehr bremsen. "Die Sicherheit hat oberste Priorität", betont die Rathauschefin.

Was wird gemacht? Es handelt sich um eine gemeinsame Baustelle des für die Landesstraße zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) und der Gemeinde. Das RP erneuert auf einer Länge von 700 Metern die Fahrbahn, was 1,06 Millionen Euro kosten soll. Fast ebenso viel, nämlich rund eine Million Euro, investiert die Gemeinde. Sie erneuert sowohl den Abwasserkanal auf einer Länge von 170 Metern als auch die Trinkwasserleitungen auf 550 Meter Länge – jeweils inklusive der Hausanschlüsse. Außerdem werden insgesamt rund 1000 Meter Gehwege neu gepflastert. Die Arbeiten werden von der Baufirma Görtz aus Gaggenau ausgeführt. Parallel wird das neue Gewerbegebiet am Ortsausgang erschlossen, in dem unter anderem ein Penny-Markt gebaut werden soll.

Was gilt für den Busverkehr? Die Busse der Linien 737 und 757 werden umgeleitet, weshalb sich die Fahrzeiten verlängern. Für die wegfallende Station "Evangelische Kirche" wird eine Ersatzhaltestelle in der Bammentaler Straße eingerichtet.