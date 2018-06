Gaiberg. (agdo) Die Gaiberger sollen die Gemeinde mitgestalten. Das sagt Martin Miltenberger. Der 49-Jährige ist der Neunte im Bunde, der sich um die Nachfolge von Bürgermeister Klaus Gärtner bemüht. Er hat diese Woche - auf den letzten Drücker - seine Bewerbung eingereicht. Im Falle eines Wahlsiegs am 25. Juni schwebt ihm eine Bürgerbefragung vor, bei der die Gaiberger Bürger ihre Wünsche sowie Anregungen äußern können. Er werde dann versuchen diese so gut es geht umzusetzen.

"In Gaiberg müssen viele Sachen angepackt werden, vor allem mangelt es an Angeboten und Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche", sagt Martin Miltenberger im Gespräch mit der RNZ. Besonders für Kinder und Jugendliche, aber auch für ältere Menschen will sich der Wahl-Gaiberger einsetzen. Er sei parteilos und unabhängig, betonte er. Er sehe in der Gemeinde großes Potenzial und wolle sie voranbringen.

Miltenberger hat vor gut einem Jahr mit seiner Frau Karin ein Haus in Gaiberg gekauft und lebt seitdem dort. Aufgewachsen ist er im Ortsteil Rudersdorf der Gemeinde Wilnsdorf in Nordrhein-Westfallen. Dort spielte er leidenschaftlich gerne Fußball, wie er erzählt. Das Studium der Sportwissenschaften verschlug ihn nach Heidelberg. Nach dem Studium stieg er dann in die Finanzberatungsbranche ein und arbeitet seit Jahren als Finanzkanzleileiter für das Unternehmen "Swiss Life Select" in Heidelberg.

Seit etwa drei Jahren ist Martin Miltenberger als Integrationsleiter im "Bildungswerk Deutschland" in der Heidelberger Niederlassung aktiv. Der gemeinnützige Verein setzt sich ein für die Bildungschancengleichheit von Kindern und Jugendlichen aus sozial-schwachen Familien sowie aus Familien mit Migrationshintergrund. Der 49-Jährige betont, dass er sich schnell in neue Aufgabenbereiche einarbeiten kann und sich auch als Bürgermeister noch weiterbilden möchte.

Miltenberger ist ein klarer Befürworter des Neubaugebiets "Streuobstwiesen". Natur sei wichtig, aber eine Gemeinde aussterben zu lassen, das sei nicht akzeptabel, so Miltenberger, der die Situation im Ort schon länger beobachtet. Das Neubaugebiet umzusetzen habe oberste Priorität, denn damit stehe und falle die Zukunft des Ortes, meint Miltenberger mit Blick auf die stetig zurückgehenden Schul- und Kindergartenzahlen. Kinder- und Schulbetreuungsangebote müssen gewährleistet sein, so Miltenberger, Kinder seien die Zukunft. Angepackt werden müsste aber auch der Ausbau des Personennahverkehrs. Stärken möchte Miltenberger die Freiwillige Feuerwehr, die Vereine und die Gewerbetreibenden.

Viele wichtige Dinge seien schon angestoßen, etwa die Sanierung des Rathauses oder die Ansiedlung eines Nahversorgers, so der 49-Jährige. Sie gelte es fortzuführen.