Nur noch die Rückstände erinnern in der Heidelberger Straße an die Kölner Teller. Foto: A. Dorn

Gaiberg. (agdo) Nur noch silbern schimmernde Abdrücke erinnern an die einstigen Kölner Teller in der Heidelberger Straße. Die Bodenschwellen wurden vor Kurzem wieder entfernt. "Die Verkehrsbehörde des Landratsamtes hat die Kölner Teller bei der letzten Verkehrsschau bemängelt", sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats. Die Behörde war der Meinung, dass die Kölner Teller für den Bereich nicht geeignet wären, weil diese eine große Sturzgefahr für bergabwärts fahrende Fahrradfahrer bedeuteten.

Sie möchte nicht die Verantwortung übernehmen, wenn sich jemand an der Stelle schwer verletzen sollte, sagte Müller-Vogel. Zum Hintergrund: Vor etwa zwei Jahren starb ein Radfahrer nach einem Sturz über die Kölner Teller in Heidelbergs Stadtteil Schlierbach, nachdem er mit relativ hoher Geschwindigkeit darüber gefahren war. "Zu dem tödlichen Unfall gibt es Urteile", so Müller-Vogel. Sie schlug vor, die Metallnoppen entfernen zu lassen und stattdessen eine andere Lösung zu suchen.

Laut Hauptamtsleiter Alexander Wenning hat die Verkehrsbehörde nicht gesagt, dass die Metallnoppen entfernt werden sollen; vielmehr sei bemängelt worden, dass der extra angelegte Radweg auf beiden Seiten von Autos zugeparkt werde. Die Verkehrsbehörde meinte, man bekomme dieses Parkproblem in Gaiberg nicht in den Griff und müsse entsprechend reagieren, so Wenning.

Bei "gesundem Menschenverstand" könne man doch davon ausgehen, dass die Wege nicht zugeparkt würden, meinte Eric Schuh (SPD/Aktive Gaiberger). Der gesunde Menschenverstand setze bei manchen Menschen aber aus, entgegnete Wenning.

Kurz nach dem Ratsbeschluss wurden in der Straße Geschwindigkeitstafeln angebracht. Foto: A. Dorn

Fast alle Gemeinderäte hätten damals die Anbringung der Kölner Teller unterstützt, sagte Matthias Volkmann (CDU). Erst mit dem Unfall in Heidelberg sei bewusst geworden, wie gefährlich die Metallnoppen sein könnten. Die Anwohner in der Heidelberger Straße seien jedoch dankbar für die Verkehrsberuhigung, so Volkmann weiter. Er plädierte dafür, die Metallnoppen durch Bodenschwellen wie in der Panoramastraße zu ersetzen.

Alexia Arnold (SPD/Aktive Gaiberger) fragte, wie gefährlich Bodenschwellen sein könnten. Müller-Vogel antwortete, dass sie das gerne abklären lassen würde. Die Rathauschefin schlug zudem vor, Geschwindigkeitstafeln in der Heidelberger Straße anbringen zu lassen. Einhellig stimmten die Räte dafür, die Kölner Teller entfernen und Geschwindigkeitstafeln anbringen zu lassen.