Gaiberg. (lew) Gaiberg hat ambitionierte Pläne, was seine Ortsmitte angeht: Die bereits länger geplante Umgestaltung des Bereichs vor dem Rathaus soll jetzt in Angriff genommen werden. Zunächst ist es in diesem Zuge erforderlich, mehrere Leitungen zu verlegen, weshalb ein Abschnitt der Hauptstraße ab Montag für zwei Wochen voll gesperrt ist.

Auch für die Busse der Linie 757 gilt bis zum 5. März ein Ersatzfahrplan. Die gute Nachricht: Die Landesstraße 600, die für den Durchgangsverkehr von großer Bedeutung ist, soll von den Bauarbeiten höchstens marginal und, so Hauptamtsleiter Alexander Wenning, "auf keinen Fall zu den Hauptstoßzeiten" betroffen sein.