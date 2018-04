Gaiberg. (agdo) Gibt es womöglich einen Rathausneubau in Gaiberg? Die Grüne Liste (GL) stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einen entsprechenden Antrag. Die Fraktion begründete ihren Vorstoß folgendermaßen: "Die immensen Kosten für die Renovierung des Rathauses (aus Steuermitteln) sind nicht angebracht und deshalb sollte eine andere Lösung gesucht werden." Daher beantragte die Grüne Liste, "die Planung für den Bau eines neuen Rathauses auf dem bisher für das Dorfgemeinschaftshaus geplanten Platz in Angriff zu nehmen".

Eigentlich soll neben der evangelischen Kirche schon lange ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen, aber die Planungen kommen nicht voran. Die Realisierung des Dorfgemeinschaftshauses habe sich immer weiter verzögert, so Maximilian Haider (GL), der den Antrag vorlas. Gleichzeitig gebe es Pläne, das Rathaus zu sanieren, die Sanierung soll rund drei Millionen Euro kosten. Finanziert werden soll die Sanierung von der Gemeinde sowie aus Fördermitteln. Die Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm seien aber zeitlich begrenzt. Es sei unsicher, ob alle Baumaßnahmen rechtzeitig fertiggestellt werden können, sagte Haider.

Die Grüne Liste sieht im Bau eines neuen Rathauses folgende Vorteile: Ein Neubau würde zum einen den Bedürfnissen einer modernen Verwaltung entsprechen. Zum anderen müsste die Verwaltung nicht mehrmals umziehen. Eigentlich war geplant, dass die Verwaltung in das geplante Dorfgemeinschaftshaus einzieht, so lange das Rathaus saniert wird. Die rechtzeitige Realisierung eines Neubaus würde den Zeitdruck auf die zeitlich begrenzten Fördermittel reduzieren. Die Grüne Liste beantragte daher, die teure Rathaussanierung und das Dorfgemeinschaftshaus sein zu lassen und stattdessen einen Rathausneubau anzugehen.