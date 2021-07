Gaiberg. (luw) Das seit Mai laufende und auf gut ein Jahr angesetzte Großprojekt zur Sanierung der L 600-Ortsdurchfahrt sorgte bereits für viel Gesprächsstoff. Nun meldete sich der Gaiberger Roland Albrecht mit einer skurrilen Beobachtung aus der Ortsmitte bei der Redaktion: Eine Ampel in der Hauptstraße, in der Nähe von Rathaus und evangelischer Kirche, signalisiert Verkehrsteilnehmern "Dauergrün" – gleich dahinter verbieten aber die Baustelle und ihre Absperrung die Durchfahrt. "Ist das noch niemandem aufgefallen? Oder ist die Verwaltung zu sehr mit anderen wichtigeren Dingen beschäftigt?", fragt Albrecht. Die RNZ hat im Rathaus nachgefragt.

"Wir hätten nicht gedacht, dass sich daran jemand stört", sagt Hauptamtsleiter Alexander Wenning dazu schmunzelnd. Doch das "Dauergrün" sei durchaus eine bewusste Entscheidung der Gemeindeverwaltung gewesen – und zwar aus Kostengründen. "Wenn wir die Ampel ausschalten wollten, müssten wir dafür einen Techniker beauftragen." Dieser müsste dann nach Abschluss der Arbeiten auch wieder kommen, um die Ampel in Betrieb zu nehmen, so Wenning. "Wir haben das nicht gegengerechnet, aber diese Kosten würden wohl in keinem Verhältnis zu den nun anfallenden Stromkosten stehen", sagt der Hauptamtsleiter weiter. Zumal: Die Stromkosten zahle der Rhein-Neckar-Kreis als Betreiber, die Abschaltung durch einen Fachmann müsste aber die Gemeinde zahlen.

Und warum zeigt die Ampel dann nicht wenigstens "Dauerrot", um den Widerspruch zur direkt dahinter liegenden Sperrung aufzulösen? "Es handelt sich um eine Bedarfsampel, die auch immer noch auf Rot springt, wenn Fußgänger den Knopf drücken", so Wenning. Zugleich gibt er Albrecht Recht und gesteht ein: "Natürlich ist das Grünsignal sinnlos." Aber auch eine andere Lösung wäre mit Mehrkosten verbunden gewesen, meint der Hauptamtsleiter: Man hätte die Ampel mit einer schwarzen Haube abdecken können. "Aber hätte der Steuerzahler dann den dafür nötigen Einsatz eines Hubsteigers zahlen wollen?", fragt er zurück.