Gaiberg. (agdo) Die Sanitär- und Heizungsanlagen im Gaiberger Kindergarten Bergnest sind in die Jahre gekommen und sollen nun auf Vordermann gebracht werden. "Eigentlich wollten wir das schon in den vergangenen Jahren sanieren, aber mangels Ausschreibung hat es nicht funktioniert", sagte Bürgermeister Klaus Gärtner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Im Haushaltsplan sind rund 50.000 Euro bereitgestellt.

Die Gaiberger Architektin Cecilia Orlandi, die das Ganze begleitet hat, warf einen Blick drauf: So sollen die Sanitär- und Heizungsanlagen erneuert werden, zudem neue Fliesen gelegt und WC-Trennwände eingebaut werden. Weil die Kindertagesstätte umgeben von Natur ist und Bergnest heißt, hat man das Gebäude einst von außen mit Erdtönen gestrichen, nämlich in Grün und Rot. Zudem hat das Gebäude ein braunes Dach. Das Farbkonzept soll beibehalten werden, die 1,40 Meter hohen Trennwände in einem schönen Rot gestrichen werden. Der Kindergarten hatte einstmals auch eine Waldgruppe.

Für die Sanitär- und Heizungsarbeiten bekam die Neckargemünder Firma "T&K Energie- und Gebäudetechnik" den Zuschlag, die Arbeiten sind mit mit rund 19.500 Euro veranschlagt. Die Trennwände soll die Firma "Schäfer Trennwände GmbH" aus Horhausen für rund 3100 Euro machen. Und die Fliesenarbeiten? Kein einziger Fliesenleger habe ein Angebot abgegeben, obwohl man zehn Firmen in der Region angeschrieben habe, sagte Orlandi. Nach einigen Telefonaten fand man nun doch jemanden: Die Bammentaler Firma "Fliesen Mergel" wird die Arbeiten für rund 20.000 Euro ausführen. Einstimmig gaben die Räte den Arbeiten grünes Licht.