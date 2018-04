Auch dieses Areal hinter der Inwo-Tribüne des Sandhäuser Fußballstadions am Hardtwald soll während der Fußball-WM in Russland zu einem Teil der "Fan-Arena" werden, geht es dann so ausgelassen und beschwingt zu wie hier bei einem "Sommer-Open-Air" von Rainer Kraft und Sascha Krebs, dann hat der Gemeinderat jetzt eine gute Entscheidung gefällt. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Sandhausen. Fast schon in den Genuss eines Heimspiels kam Markus Beer als Pressesprecher des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen (SVS) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Und zwar mit dem Vorstoß, dass sein Verein während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Stadion am Hardtwald "Public Viewing" durchführen möchte.

Ein x-beliebiges Fußballgucken, wie es zwischen dem 14. Juni und 15. Juli auf zig öffentlichen Plätzen offeriert werden dürfte, soll das Hardtwaldgeschehen nicht werden. Sondern ein Public Viewing namens "Fan-Arena". Die Sandhäuser Kicker wollen damit in Zuschauerdimensionen vorstoßen, über die sich der SVS in der Regel nur dann freuen kann, wenn benachbarte Klubs jede Menge eigene Fans mitbringen - so wie dies der Fall ist, wenn der 1. FC Kaiserslautern oder der Karlsruher SC ihre Visitenkarten abgeben.

In der Tat will der SVS den "Rudelguckern" 6500 Sitzplätze auf der Inwo-Tribüne und 2000 Stehplätze auf dem mit Bierzeltgarnituren ausgestatteten Spielfeld zur Verfügung stellen. Auf der Großleinwand sollen mindestens zwölf Spiele "live" zu sehen sein, darunter natürlich alle mit Beteiligung von "Jogis Jungs". Ansonsten will sich der Veranstalter bei den Übertragungen laut Markus Beer so orientieren: "Argentinien gegen Brasilien - ja, Costa Rica gegen Russland - nein!"

Im Gegensatz zu den Spielen in der Bundesliga geht Beer überdies davon aus, dass das Publikum beim "Public Viewing" zu 50 Prozent aus Frauen bestehen werde. Daher habe man sich dazu entschieden, dass 70 Prozent der WC-Anlagen den Frauen vorbehalten sein sollen. Weiter war von ihm zu erfahren, dass die Infrastruktur im Stadion samt den Versorgungsständen wie beim einem Zweitligaspiel des SVS sein werde.

Da "an erster Stelle nicht kommerzielle Ziele" verfolgt würden, so Beer, sondern "Kundenbindung und Kundeninteresse" generiert werden solle, sei der Eintritt kostenlos. Alles in allem handele es sich um den Auftakt einer Imagekampagne des SVS.

Diese Kampagne verfolge das Ziel, "über die Fan-Arena fußball- und eventbegeistertes Publikum ins Stadion zu holen". Denn ein "gelungenes Event in der Fan-Arena", wurde Markus Beer noch konkreter, "kombiniert mit einem entsprechenden Folgeangebot soll bei den Fans auch Interesse für die zweite Liga wecken".

Damit ziele die WM-Aktion beileibe nicht nur auf die Fans aus Sandhausen und den umliegenden Kommunen, sondern aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar und sogar darüber hinaus. So lautete jedenfalls Markus Beers Antwort auf eine Frage von Volker Liebetrau (FDP), der von ihm wissen wollte, wie man wohl 8500 Gäste zu einem "Public Viewing" locken wolle.

Für Anna Maria Köhler (CDU) wird sich aus diesem Projekt "sicher ein Mehrwert für Sandhausen" ergeben. Als "einziges Problem" sah sie die Belastung der Anwohner durch die Sperrung der Hauptstraße. Der Sitzungsvorlage war nämlich zu entnehmen, dass diese "zwischen Stadion und Abfahrt Hundeverein/Sandhäuser Höfe bei Spielen mit deutscher Beteiligung aufgrund des höheren Zuschaueraufkommens" dicht gemacht werden soll.

Hierzu merkte Markus Beer nicht zuletzt mit dem Verweis auf verkehrsrechtliche Regelungen an, dass man zunächst "ein Stück weit schauen wird, wie das Ganze funktioniert". Laut Gemeindeverwaltung hat eine Anfrage bei Uwe Schrötel, dem Leiter des zuständigen Polizeireviers Wiesloch ergeben, dass keine "Sicherheitsbedenken zu dieser Veranstaltung" bestünden.

Matthias Horn (SPD) sprach von einer "guten Idee", wobei es allerdings aus seiner Sicht wichtig sei, die Fan-Arena mit Parallelveranstaltungen wie etwa dem Dünenlauf am Tag des Spiels Deutschland gegen Schweden abzustimmen. Danach stimmte er so wie alle anderen Räte für die Fan-Arena, die auch der Erbpachtvertrag zwischen der Gemeinde und dem SVS als zulässige Veranstaltung im Stadion am Hardtwald ausweist.