Von Sarah Rondot

Region Heidelberg. Viel bewegen an nur einem Tag: "Wir schaffen was", so heißt das Motto des Freiwilligentages der Metropolregion Rhein-Neckar. Am morgigen Samstag, 15. September, wird auch in einigen Gemeinden der Region rund um Heidelberg die Arbeitskleidung angezogen und der Pinsel oder Hammer geschwungen. Viele Projekte suchen noch Helfer. Und so funktioniert es: Auf der Internetseite www.wir-schaffen-was.de werden die Projekte vorgestellt und die Anzahl der benötigten Helfer angegeben. Wer mitmachen möchte, kann sich für ein Projekt entscheiden, sich anmelden und am Samstag loslegen. Als Belohnung erhalten alle Helfer ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck "Wir schaffen was!". Die RNZ gibt, sofern bekannt, einen Überblick über die verschiedenen Projekte und zeigt, in welchen Gemeinden - Stand Donnerstagabend - noch Plätze frei sind.

Bammental

Streichen im und für den Kindergarten: Im Kindergarten "Kleine Helden" soll die Außenanlage verschönert werden. Das Klettergerüst wird neu abgeschliffen und lackiert und auch im Haus bekommen einige Wände wieder Farbe. Falls die Zeit reicht, können die kleinen Stühle, auf denen die Kinder sitzen, neu verleimt werden. Für Verpflegung sorgen die Firma Getränke Ziegler und die Metzgerei Müller.

Achtung: Für dieses Projekt werden keine Helfer mehr gesucht.

Eppelheim

Hütte auf Vordermann bringen: Die "Fairteiler-Hütte" steht im Stadtpark und ist das ganze Jahr Wind und Wetter ausgesetzt. Um sie wieder auf Vordermann zu bringen, werden helfende Hände gesucht. Die Hütte benötigt einen neuen Anstrich und neues Fensterglas. Die Stadtverwaltung braucht ab 9 Uhr Helfer, um das Dach neu zu decken und den Boden zu verlegen. Als Abschluss gestalten die Ehrenamtlichen ein neues Schild. Um die Hütte zu sanieren, wird auch Material benötigt: Pinsel, Schleifpapier und Holz für die Böden fehlen noch.

Zehn von 15 Plätzen sind noch frei.

Meckesheim

Farbe in den Kindergarten bringen: 67 Kinder gehen in den Räumen des St. Martin Kindergartens ein und aus. Damit wieder frische Farbe an die Wand kommt, werden Helfer benötigt, welche die Wände im Flur, der Gänseblümchengruppe und im Büro streichen. Wer kann, bringt Pinsel und Rollen mit.

Acht von 15 Plätzen sind noch frei.

Neckargemünd

Mückenlocher Ruhebänke reparieren: Die Ruhebänke sind Rastplätze für Spaziergänger und Wanderer. Gesucht werden Ehrenamtliche, welche die Bänke streichen und Planken austauschen. Bandschleifer werden benötigt. Der Treffpunkt ist am Rathaus.

Sechs von zehn Plätzen sind noch frei.

Betonieren auf dem Mückenlocher Dorfplatz: Um das Blumenbeet auf der Mitte des Dorfplatzes zu entfernen und den Bereich anschließend zu pflastern, werden geschickte Helfer gesucht. Aus dem Beet müssen eine Straßenlaterne und ein Findling entfernt werden. Ehrenamtliche werden die Erde ausheben, Mineralbeton einbringen und den Bereich des Beetes pflastern. Splitt und Mineralbeton können gespendet werden.

Zwei von acht Plätzen sind noch frei.

Renovieren in der Feste Dilsberg: Das Geländer am Ehrenmal für die Gefallenen der Gemeinde braucht einen neuen Anstrich. Außerdem sind Freiwillige willkommen, die die Bänke streichen und ausbessern. Material ist vorhanden. Die Ehrenamtlichen treffen sich vor dem Rathaus.

Sieben von 20 Plätzen sind noch frei.

Kirchencafé Dilsberg im Zeichen des Apfels: Der Förderverein der evangelischen Kirche veranstaltet ein Kirchencafé zum Freiwilligentag. Es werden Helfer gesucht, die Apfelkuchen, -most, -saft und -küchle servieren. Das Kirchencafé hat von 11 bis 17 Uhr auf der Terrasse der evangelischen Kirche geöffnet. Auch selbst gebackener Kuchen ist willkommen.

Achtung: Für dieses Projekt werden keine Helfer mehr gesucht.

Neckarsteinach

Sitzgruppe am Radweg sanieren: Die Sitzgruppe an der Einfahrt zum Radweg nach Schönau ist mittlerweile marode. Hier werden helfende Hände gebraucht, um Tisch und Bänke zu lasieren und zu streichen. Außerdem sollen sowohl das Hinweisschild als auch der Sandstein mit Richtungswegweisern neu angezeichnet werden. Eventuell werden die Ehrenamtlichen auch einen Fahrradständer bauen.

Fünf von zehn Plätzen sind noch frei.

Wiesenbach

Jugendtreff bekommt Unterstand: Nach einem Brand wurde der Jugendtreff 2013 bis 2015 wieder aufgebaut. Was fehlt, ist ein Überdach, das Sonnenschirme, Spielzeug und Gartenmöbel vor dem Wetter schützt. Es werden Helfer gebraucht, die einen Unterstand aus Holz zimmern.

Sieben von 15 Plätzen sind noch frei.

Wilhelmsfeld

Hilsbachhalle bekommt schöne Fassade: Seit 2014 ist die Hilsbachhalle in den Händen der Gemeinde. Von innen wurde sie umfangreich renoviert. Nun soll die Halle auch außen ansehnlich werden. Die ganze Fassade wird mit Hilfe der Freiwilligen gestrichen.

Achtung: Für dieses Projekt werden keine Helfer mehr gesucht.

Bewegungspark für Jung und Alt: Auf dem Sportgelände des TSG-Sportparks Am Hirschwald soll zu den vorhandenen Angeboten ein Bewegungspark für Jung und Alt entstehen. Diese bindet das Biotop mit ein. Auch die Zufahrt zu den Parkplätzen wird neu gestaltet. Alle Arbeiten werden durch Fachpersonal betreut und Material ist vorhanden.

Fünf von 25 Plätzen sind noch frei.