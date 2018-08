Auch die "Königin Silvia" als Flaggschiff der Weißen Flotte legt in Neckarsteinach an. Foto: Alex

Neckarsteinach. (cm) Heidelberg hat ein Schloss, Neckarsteinach vier Burgen. In dieser Hinsicht muss sich die hessische Vierburgenstadt nicht hinter der badischen Universitätsstadt verstecken. Und so wundert es nicht, dass jedes Jahr Tausende Touristen mit den Ausflugsschiffen der Weißen Flotte Neckarsteinach besuchen. Eines haben sie mit den Touristen gemein, die mit Flusskreuzern nach Heidelberg kommen - entweder direkt per Schiff oder mit dem Bus von Mannheim aus: Sie haben meist wenig Zeit. Das bekommen oft auch die Gastronomen zu spüren. Doch Herold Pfeifer betont: "Bei uns sind alle Touristen willkommen." Und der Neckarsteinacher Bürgermeister geht noch weiter: "Wir freuen uns auch über alle Gäste, die in Heidelberg nichts zu essen bekommen haben." Bekanntlich weigern sich dort einzelne Gastronomen, Flusstouristen zu bedienen.

Pfeifer weiß um die Bedeutung des Tourismus für die Vierburgenstadt: "Wir leben von den Flusstouristen", sagt er. Neckarsteinach habe sich auf Tagestouristen spezialisiert. Die Übernachtungszahlen sind in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen, Hotels haben aufgegeben. "Es ist heute ein anderer Tourismus, der aber nicht schlechter ist", meint Pfeifer. Und wer doch unter den vier Burgen übernachten wolle, könne dies sehr gut.

So gut wie nie machen große Flusskreuzer in Neckarsteinach Station. Die meisten Besucher kommen wie erwähnt mit der Weißen Flotte von Heidelberg nach Neckarsteinach. Sie suchen gerne die Restaurants auf. Pfeifer ist stolz darauf, dass die Gastronomie im 4000-Seelen-Städtchen floriert. "Wir sind fantastisch aufgestellt", sagt er. Neben den etablierten Restaurants hat erst vor Kurzem der "Schwanen" wiedereröffnet. "Jeder hat seine eigene Klientel", sagt der Bürgermeister. "Sie brauchen sich gegenseitig."

Aber es sind nicht nur Touristen willkommen, die auf dem Wasser kommen, sondern auch auf dem Land auf zwei Rädern. So stellen fast alle Restaurants ihren Gästen, die per E-Bike zu ihnen gekommen sind, eine Steckdose zum Aufladen des Akkus zur Verfügung. Pfeifer will Neckarsteinach als "E-Bike-freundliche Stadt" etablieren. Auch für Wanderer ist die Stadt über den Neckarsteig erreichbar. "Wir ruhen uns aber nicht auf unseren Lorbeeren aus", betont Pfeifer. So würden sich die Gastronomen regelmäßig treffen. Auch er sei so oft es geht dabei, sagt Pfeifer: "Das ist meine Art der Wirtschaftsförderung - denn Geld haben wir dafür als Stadt nicht." Pfeifers nächstes Ziel ist, dass auch Mountainbikestrecken im Geo-Naturpark ausgewiesen werden - natürlich durch Neckarsteinach.

"Bei uns ist der Neckar am schönsten", sagt Pfeifer selbstbewusst. "Wo gibt es sonst so eine schöne Promenade?" Diese ist seit einiger Zeit grüner geworden. Böse Zungen würden behaupten, dass die Stadt am Neckarlauer einfach nicht mehr das Unkraut jätet. Pfeifer hingegen spricht von einem "Biotop" als Zuhause für zahlreiche Insekten. Hier haben sich 120 teils seltene Pflanzenarten angesiedelt, wie ein Biologe gezählt hat. Sie finden am Ufer günstige Bedingungen vor. Weil nach wie vor von "Unkraut" die Rede sei, sollen demnächst Informationstafeln aufgestellt werden.