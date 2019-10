Eppelheim. (aham) So langsam reißt den Ehrenamtlichen bei der Flüchtlingshilfe der Geduldsfaden. Seit Monaten sehen sie die von außen scheinbar fertigen Holzhäuser bei der Eishalle. Gleichzeitig sehen sie, wie Familien in der Flüchtlingsunterkunft in der Lilienthalstraße zu viert in einem Zimmer leben müssen, weil es keinen Platz gibt. "Und das seit 30 Monaten", führte eine Helferin in der jüngsten Gemeinderatssitzung aus. Sie könne nicht verstehen, dass die Holzhäuser noch immer nicht freigegeben seien. Daher wollte sie im Rahmen der Bürgerfragestunde von der Bürgermeisterin wissen: "Was kann man tun, um diesen Familien zu helfen?"

Rathauschefin Patricia Rebmann betonte, wie wichtig es ihr sei, dass die Familien in Eppelheim bleiben könnten: "Deswegen halte ich auch schon lange an ihnen fest." Allerdings sei die Firma, die die Holzhäuser aufgestellt habe, "ganz furchtbar". "Wir sind schon lange von ,freundlich’ auf ,höflich’ umgestiegen - mehr muss ich wohl nicht sagen", so Rebmann.

In der vorangegangenen Gemeinderatssitzung hatte Bauamtsleiter Michael Benda berichtet, dass die Holzcontainer nur scheinbar fertig seien. Bei einer Begehung mit der Firma aus Frankfurt seien viele Mängel deutlich geworden. Doch trotz mehrfacher Aufforderungen aus dem Rathaus, diese zu beheben, sei die Firma Cramo Adapteo noch nicht tätig geworden. Daher habe es auch noch keine Schlüsselübergabe gegeben.

Die Antwort der Rathauschefin stellte die Fragestellerin aber nicht zufrieden. "Wenn vierköpfige Familien seit 30 Monaten zu viert in einem Zimmer leben müssen, dann stört das massiv die Integration", hielt sie fest. Daher hakte die Bürgerin nach, ob es denn in der neuen Unterkunft in der Wernher-von-Braun-Straße keine Räume für Familien gebe. Doch große Hoffnungen konnte die Bürgermeisterin der Flüchtlingshelferin nicht machen. "Wenn wir etwas tun können, dann tun wir es auch."

Das wiederum reichte Isabel Moreira da Silva nicht aus. Die Grünen-Rätin engagiert sich ebenfalls in der Flüchtlingshilfe und sprach das Thema zweieinhalb Stunden später bei der Fragerunde der Stadträte erneut an. Sie bat die Verwaltung, dafür zu sorgen, dass die Holzhäuser "schnellstmöglich" bezogen werden könnten. "Drohen Sie der Firma mit dem Anwalt, mit Regressforderungen und allem drum und dran", so Moreira da Silva in Richtung Verwaltung. Sie fügte hinzu: "Unter der jetzigen Situation leiden Menschen!"

Der Bürgermeisterin ist die Dringlichkeit durchaus bewusst. "Ja, das ist eine Riesensauerei", sagte Rebmann. "Sie können sich sicher sein, dass wir uns dahinter klemmen."