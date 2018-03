Eppelheim. (aham) Wird die Einzelhandelskette Aldi zur Gefahr für die Eppelheimer Bäckereien? Diese Befürchtung wurde bei der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses laut. Nachdem das Unternehmen bei der Stadtverwaltung um eine Vergrößerung seiner Filiale gebeten hatte, wurde im Februar der Bebauungsplan "Seestraße 71" geändert: Statt 850 Quadratmeter darf die Verkaufsfläche nun 1010 Quadratmeter betragen. Nun lag dem Technischen Ausschuss ein Bauantrag von Aldi vor. Und der Inhalt schmeckte nicht allen Mitgliedern des Gremiums.

Denn bislang hieß es stets, bei der Markterweiterung ginge es um Kundenfreundlichkeit: Durch eine Filialvergrößerung sollten die Kunden etwa von breiteren Gängen profitieren. Im jetzt gestellten Bauantrag ist nach Angaben der Verwaltung aber mehr geplant: etwa ein größerer Backraum. Und das wollte Hans-Günther Büssecker (SPD) nicht unkommentiert lassen. Denn im Internet hatte er gelesen, dass mit einem solchen Umbau künftig 40 verschiedene Backwaren und Kaffee zum Mitnehmen angeboten würden könnten. "Das ist ja schön für die Kunden", so Büssecker. "Aber nicht für unsere Bäckereien."

Schon bei der Änderung des Bebauungsplans hatte der Gemeinderat stets darauf gepocht, dass sich das Sortiment bei einer Marktvergrößerung nicht erweitern dürfe. Da Aldi aber bereits Backwaren verkauft, meinte Bauamtsleiter Michael Benda: "Das ist meines Erachtens nur eine Palettenerweiterung und keine Sortimentserweiterung." Welche Auswirkungen das auf die örtlichen Betriebe habe, könne er nicht abschätzen. Für Linus Wiegand (CDU) war hingegen ganz klar: "Die Bäckereien werden beeinträchtigt!" Christa Balling-Gündling sah es als Sache des Kunden an, wo er sein Brot kaufe: ob im Discounter oder beim Bäcker. "Erzwingen können wir es nicht", so die Grünen-Fraktionssprecherin. Ganz so leicht wollte es Bernd Binsch (EL) Aldi nicht machen: "Es hieß, das Sortiment bleibt wie bisher." Daher bat er die Verwaltung, das Ganze noch einmal zu prüfen.

Ob übrigens eine Tankstelle für Elektro-Autos kommt, wie sie offenbar ein Aldi-Vertreter dem Gremium einmal in Aussicht stellte, konnte Bauamtsleiter Benda nicht sagen. Die Stadt hatte zwar extra bei der Zulassungsstelle nachgefragt, wie viele Elektro-Autos es in Eppelheim gebe. "Aber wir haben nie eine Antwort bekommen", so Benda. Am Ende wurde dem Bauantrag mehrheitlich zugestimmt, einzig Büssecker stimmte dagegen, Binsch enthielt sich.