Von Werner Popanda

Sandhausen. Wie man einen betagten, aber immer noch fahrbereit wirkenden Audi A4 in ein regelrechtes Wrack zerlegt, zeigte die Freiwillige Feuerwehr eindrucksvoll auf dem Lège-Cap Ferret-Platz.Doch natürlich taten dies die Floriansjünger nicht aus Jux und Tollerei. Sondern deshalb, weil jüngst bei ihrer Jahreshauptübung zum Szenario ein heftiger Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen zählte. "Gekracht" hatte es zwischen besagtem Audi sowie einem Renault-Zoe-Elektroauto aus dem Fuhrpark der Gemeinde.

Dem Fahrer des Renault, in dessen Motorbereich es stark zu qualmen beginnt, ist gottlob nichts passiert, weshalb er unmittelbar nach dem Unfall unverletzt aussteigen kann. Weniger Glück im Unglück haben hingegen im Audi sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer. Beide werden auf ihren Sitzen eingeklemmt, sind aber immerhin ansprechbar.

Für die gut 20 Feuerwehrleute, die mit zwei Löschfahrzeugen, einem Rüstwagen und einem Einsatzleitwagen angerückt sind, stellt sich ein ganzes Bündel an zu ergreifenden Maßnahmen. Zuerst müssen die Menschen im Audi über die Rücksitzbank betreut und die technische Rettung eingeleitet werden. Danach muss mit Pulverlöscher der Brandschutz sichergestellt und das Auto unterbaut werden.

Letzteres geschieht, wie Feuerwehrmann Jens Albrecht die vielen Übungsbeobachter wissen lässt, mit einer Art "Legosteine", mit denen ein eventuelles Wegrollen des Autos verhindert wird. Gleichfalls unterbunden werden soll durch eine Ölwanne unter dem Motorraum die Ausbreitung der Betriebsstoffe. Und nicht zuletzt gilt es, die Fahrzeugbatterie abzuklemmen.

Beim Renault Zoe muss wiederum als erste Maßnahme das Fahrzeug an der Hochvolt-Trennstelle freigeschaltet werden. Ergänzt wird dies durch die Bereitstellung eines dreifachen Brandschutzes, das Zurückrollen des Elektroautos und das Abklemmen der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.

So weit, so gut, weshalb nun erneut der Audi an der Reihe ist, oder besser: dessen eingeklemmte Insassen. Los geht es mit der Rettung des Fahrers. Hierfür müssen per Schere und Spreizer die beiden Seitentüren samt B-Säule entfernt werden. Danach wird der Fahrer aus dem Auto herausgeholt und medizinisch versorgt.

Zur Rettung des Beifahrers ist ein im wahrsten Wortsinne sogar noch einschneidenderes Vorgehen vonnöten. Das komplette Autodach muss entfernt werden, weshalb auch noch die beiden anderen A- und B-Säulen sowie C-Säulen durchtrennt werden müssen.

Erst dann kann der Beifahrer auf einer speziellen Trage aus dem Fahrzeug gehievt werden. Und zwar auf einem "Spineboard" - ein Hilfsmittel zur Rettung verunglückter Personen mit Verdacht auf Verletzung der Wirbelsäule.

Zum gesamten Übungsablauf merkte Jens Albrecht an, dass die einzelnen Maßnahmen nacheinander in Angriff genommen worden seien. Hätte es sich freilich um einen echten Einsatz gehandelt, wäre "alles gleichzeitig" erfolgt. Also insgesamt in um die 15 Minuten und nicht in jenen etwas über 30 Minuten, die die Übung in Anspruch genommen habe.

"Diese Übung ist zum einen ein Leistungsnachweis und zum anderen ein Einblick in die umfangreiche und komplexe Arbeit der Feuerwehr", so hatte es Kommandant Markus Zielbauer zum Auftakt beschrieben - und recht behalten.